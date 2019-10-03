"Ох..ительная!": Леся Никитюк в колготах завела пикантным фото

Леся Никитюк / Instagram

Телеведущая Леся Никитюк посетила Неделю моды в Париже, и свела с ума поклонников необычным нарядом, в котором сделал акцент на свои длиннющие ноги.

Леся Никитюк поделилась фото с горячим образом из Парижа в своем Instagram.

"Леди Ле в Париже", - подписала фото Леся, при этом разместив геотег Летичев - провинциальный городок в Украине.

Поклонники начали сходить с ума из-за очень длинных ног Леси, которые она открыла своим шикарным нарядом, при этом соблазняя колготками.

Леся примерила черное платье, которое едва прикрывало ее бедра, и во всей красе показало стройные длинные ножки, которые по мнению поклонников просто бесконечные.

Поклонники поспешили забросать Лесю Никитюк своими комментариями и комплиментами, очень часто слишком откровенными.

Леся Никитюк / Instagram

"Леся ты ох..ительная!", "Леся, вы красотка", "Нооооги", "Леся, ох и хороша же. Этой стране полное соответствие. Франция и моя слабость тоже", "Просто агонь, шикарная", "Прям как кукла", "Как кукла Барби", "Леся, огонь!!", "Лесюнечька юпочька по короче не нашлась? А в принципе без юпочьки тоже Ze Best", "Круто", "Красунечка", "х, Леся, ножищи у тебя...", "Я ещё сильнее захотела похудеть", "По скромнее нужно быть ето тоже сексуально", - пишут в комментариях.

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