Порнозвезда лукаво и развратно покрасовалась на откровенных фото

Польская порноактриса Миша Кросс (Misha Cross, дата рождения – 27 ноября 1989 года) побаловала своих фанатов очередной подборкой сочнейших и откровеннейших фото.

Она родилась и выросла в Варшаве. После школы работала барменом, официанткой и продавцом в магазине одежды. Впоследствии закончила Университет социологии и фотографии, специализируясь на социологии.Дебютировала Кросс как порноактриса в 2013-м. Первоначально снималась в порнофильмах на студиях в Будапеште и Праге. В мае 2014-го Кросс отправилась в США, куда ее пригласило агентство Adult Talent Managers.

Она довольно быстро сделала карьеру и в 2016-м была удостоена премии AVN как "Лучшая иностранная исполнительница года"Потом Кросс заключила долгосрочный договор на участие в фильмах Ребекки Лорд.

По состоянию на 2019-й она отснялась в 90 порнофильмах и порнороликах.

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