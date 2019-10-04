Польская порноактриса сверкнула ухоженными попой и грудью на фото

Наталья Старр (Natalia Starr, дата рождения – 22 марта 1993 года, настоящее имя - Катажина Тышская) возвела фантазию своих фанатов на максимум, выложив в Сеть новую порцию откровенных фото.

Несмотря на то, что она родилась в Польше, в 2000 году родители вывезли ее в США. Детство провела в бруклинском боро Уильямсберг и Квинсе. В порноиндустрию пришла в августе 2012 года, подписав контракт с LA Direct Models.

Любопытно, что у Натальи есть сестра-порноактриса Наташа Старр. В 2013 году их признали "Кисками месяца" журнала Penthouse (июль-август).По состоянию на 2019-й Наталья Старр успеша отсняться в 381 порнофильмах и порнороликах .

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