Порнозвезда покрасовалась ухоженным телом на откровенных фото

Наташа Старр (Natasha Starr, дата рождения – 10 октября 1987 года, настоящее имя – Магдалена Тышская), завела фантазию своих фанатов, выложив свежую пачку откровенных фото.

Она родилась в Польше, но в 13-летнем возрасте эмигрировала с семьей в США, где проживала в Нью-Йорка – в бруклинском бюро Уильямсберг и Квинс.

У Наташи есть младшая сестра Катажина, которая под псевдонимом Наталья Старр работает с нею в порно. Перед началом карьеры в порноиндустрии девушка училась в школе косметологии и работала в салоне красоты. Наташа Старр начала сниматься в фильмах для взрослых в мае 2011-го, в 25 лет. Ее первая сцена была для студии Reality Kings. Довольно быстро она перебралась в Лос-Анджелес, где и вскоре и преуспела как порноактриса.

Старр работала для самых популярных порностудий – Evil Angel, Mile High, Devil's Film, FM Concepts, Girlfriends Films, Brazzers и Naughty America.По состоянию на 2019-й она отснялась в 113 порнофильмах и порнороликах.

Напомним, ранее порнозвезда Тейлор Виксен сверкнула грудью и попой на откровенных фото. До этого порнозвезда и экс-участница Дома-2 Елена Беркова рассказала о публичном сексе и мультиоргазме.