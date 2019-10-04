"*бать, какие сиськи": Тина Кароль взбудоражила пикантным фото

Тина Кароль / Instagram

Певица и ведущая Тина Кароль опубликовала очень горячее фото в крошечном ровом платье на бретельках-ниточках, и свела с ума всю мужскую половину поклонников.

Ведущая шоу Танці з зірками і тренер Голоса Країни Тина Кароль поделилась новым фото в крошечном платье, на котором акцент сделала на стройные ножки, которые не скрывает наряд.

Однако поклонники также обратили внимание на то, что огромная грудь певицы почти полностью не скрывается в тугом наряде, а декольте и вовсе при этом не нужно.

Тина Кароль / Instagram

Поклонники не смогли сдержать эмоции, и завалили Тину комплиментами и комментариями.

"Я думала она весит... немного неудачное фото...хотя Тина- шикарная!", "*бать, какие сиськи", "У тебя КОСОЛАПОСТЬ повышена", "Ух", "Бавити-вабити, вабитиии... ", А где такие ноги раздавали?", "Интересно..)", "Правы люди то, красота неописуемая", " Да что же с нами делаешь", "Тинаа", "Гарнюсінька", "Красотка", "Куколка!!!! Самая красивая!!!!", "

Без каблуков и без фотошопа ноги короткие(((", - пишут в комментариях.

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