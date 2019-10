"Убийца отношений": экс-Nikita без белья показала грудь и вызвала фурор

DJ Nana показала грудь / Instagram

Анастасия Кумейко, которая сейчас выступает под псевдонимом DJ Nana завела сеть всего лишь одним откровенным снимком. Любительница пикантных провокаций показала голую грудь, и сразу же привела в восторг всех мужчин в соцсетях. Фото Настя опубликовала на своей страничке в Instagram.

"Люблю попутчиков, которые молчат!", - написала Анастасия под фото.

На фото Настя сидит без белья на окне своего балкона. она надела черные велосипедки, расстегнутые черные сапоги и белую рубашку, расстегнутую до половины, благодаря чего засветила голую грудь.

DJ Nana засветила прелести и свела мужчин с ума/ Instagram

Поклонники не смогли удержаться, и поспешили выразить свои восхищенные комментарии.

"ммм сексуально", "Hey hun! I came across your feed and I was hooked up by your beauty! I have a perfect offer for you! Please DM me! Thanks!", "хачу сказать что у тебя красиая рудь идеальна фигура", "Меня возьми я непротив", "Настенька, вы, как и всегда!!!", "Я тоже помолчу, пока глаза смотрят на красоту", "Настя, ты когда закончишь провокации для мужчин? Убийца супружеских отношений", "Красивый чемодан, продаётся?", "Нужен чемодан.)", - пишут в комментариях.

