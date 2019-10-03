Лечение не работает: Анастасия Заворотнюк покидает Россию

Анастасия Заворотнюк / Instagram

Анастасия Заворотнюк после более чем месяца лечения в частной клинике в Москве, неожиданно погасила все свои долги, чтобы получить право на выезд из страны.

О том, что Анастасия Заворотнюк договорилась с приставами и получила право на выезд из России, сообщает издание РИА ФАН.

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"В середине сентября вступило в силу решение, согласно которому судебные приставы отказались от требований по установлению в отношении Анастасии Заворотнюк временных ограничений на выезд из РФ", - говорится в сообщении.

В росСМИ это считают тревожным знаком, ибо усмотрели возможность для Анастасии Заворотнюк покинуть Россию ради более эффективного лечения в других странах.

Дело в том, что еще в 2012 году Анастасия Заворотнюк взала кредит почти полмиллиона долларов. Однако, к 2014 выплатить суму банку так и не смогла. Вскоре банк подал иск о выплате суммы долга и более 50% процентов от тела кредита процентов и пени. Тяжба длилась до 2019 года - Заворонюк удалось погасить кредит, но оставалось оплатить еще более 50 тысяч долларов за судебные процедуры.

Только после того, как Анастасия Заворотнюк оказалась в больнице в сентябре, приставы получили, что хотели, и дали разрешение покидать РФ.

Напомним, бывший продюсер Анастасии Заворотнюк Стас Христов признался, что ему запретили что-либо говорить о здоровье Заворотнюк.

До этого он ошарашил новостью о том, что Анастасия Заворотнюк скоро даст интервью, и существует договоренность. После этого Стас Христв неожиданно забрал все свои слова об Анастасии Заворотнюк.

Как известно, Анастасия Заворотнюк в больнице с сентября - 13 сентября она попала в реанимацию с отеком мозга, и Заворотнюк погрузили в кому, из которой актриса вышла только 18 сентября.

Врачи признали неоперабельной онкологию Анастасии Заворотнюк, а родственники отказались предавать в СМИ какие-либо новости о состоянии Заворотнюк.