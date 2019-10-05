"На оргию похоже": Maruv с голыми ягодицами произвела фурор

Maruv не стесняется оголиться на сцене / Instagram

Певица Maruv порадовалась тому, что ее клип Между нами набрал уже 5 миллионов просмотров на YouTube, и опубликовала откровенные фото со съемок, на которых она позирует так, что видно ее голую попу.

Maruv опубликовала в Instagram фото и благодарности своим фанатам.

"МеждуНами 5 миллионов просмотров", - написала Maruv.

Она отметила, что фото для нее делала Дарина Годырева, которая на своей странице также разместила парочку снимком с этой фотосесии.

На фото Maruv позирует в специальном латексном наряде, который внизу выглядит как юбка с разрезами почти до талии, так что при сексуальных танцах Maruv в клипе Между нами, зрители могли полюбоваться не только на голые ножки девушки, но и оценить ее бедра и ягодицы.

Фото и поздравление привели в восторг поклонников Maruv, и они засыпали девушку комплиментами. Но не обошлось, и без комментария от хейтеров.

"наикрутейшая", "Это прекрасно!", "Это на оргию похоже", "Апититьки", "Моих точно 100", "Из них 800к только моих просмотров))", "Вітаю, молодець", "Когда на экране такие красотки,миллионные просмотры гарантированы!!!!", "YAsss MAMAAA", "Кому нравится эта песня? О чем она? Очередной клип, где огромная тетя в латексе и ее приспешницы раздвигают ноги, трясут задом, как в предыдущих клипах. При всех заметных достоинствах марув, она делает однообразный контент для глупых женщин и неудовлетворенных мужчин, жаль", - пишут в комментариях.

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