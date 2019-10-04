Топ модель по украински 2019: смотреть онлайн 6 выпуск 3 сезон - 04-10-2019

Топ-модель по-украински 2019: 6 выпуск онлайн / Новый канал

Новый шестой выпуск третьего сезона Топ-модели по-украински 2019 выходит в 19-00 4 октября на Новом Канале. После жесткого отбора судьи инициировали выпуск из общежития.

В 3 сезоне Топ-модель по-украински 2019 судью посвятили шоу поиску музы, и теперь всех девушек внешне подведут к тому идеалу их внешности, что видят стилисты.

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Целую неделю участницы Топ-модели по-украински готовились к выпускному. Все испытания шестого выпуска реалити так или иначе связаны с этой вечеринкой. И фотосессия, которую курировала Соня Плакидюк, называлась На выпускной.

"Девушки должны были разбиться по парам и подобрать друг другу наряд "согласно купленным билетам" – каждой досталась карточка с каким-то образом: "рейверша", "фрик", "геймерша", – рассказывает Соня Плакидюк.

Причем, желания девушек при этом мало кого как-либо волновали. Мало того, участницы еще должны были накрасить друг дружку. И только потом отправиться на фотосет – позировать вместе со статистами.

Учитывая, дух соперничества между 12 волчицами, это было шикарное зрелище.

Во время испытания Соня так расчувствовалась, что вспомнила свой выпускной вечер.

"Я выпустилась из школы в 16 лет, еще малышкой. Очень хорошо помню свой выпускной. У меня было платье в стиле "пинап". Чуть длиннее колен, нежного фисташкового цвета и с молочными горохами. И такие маленькие белые перчатки. Макияж я наносила сама. Помню стрелки и, кажется, красные губы. Очень хотела "бабетту" на голове, но меня отговорили. И хорошо, ведь выглядела бы, как бабуля. В итоге из волос мне соорудили что-то типа ананасика в блестках", - поделилась Соня Плакидюк.

Она даже вспомнила, как возвращалась домой, а с нее сползали чулки. При этом из-за платья с корсетом она не могла даже нормально двигаться, пока не доехала домой.

Тем временем, оказалось, что Сергей Никитюк - крестный фей - он наблюдал за одной из стилисток проекта, и в итоге пригласил ее стать моделью. В особенности это стало возможно потому что с проекта уже ушло много девушек.

Сергей Никитюк, как заправский крестный фей, сделал из 22-летней стилистки Лилии Олейник модель. На проекте девушка помогала готовить участниц к испытаниям – одевала их, подшивала наряды. Пока ее на бекстейдже съемки не заметил Сергей Никитюк. Ни дать, ни взять – история современной Золушки.

"Я увидел Лилю, когда ждал начала съемки. Пока девочек готовили, ее попросили поработать статистом – по девушке правили свет на подиуме. Высокая, стройная, с красивым модельным лицом. Все время, пока шло испытания, честно скажу: я думал о Лиле. Поэтому дождался, пока на подиум вышла последняя участница, и пригласил стилистку на съемочную площадку", - объяснил Никитюк.

Удивлению Лили не было предела. Особенно когда Сергей предложил ей примерить образ участниц и наравне с ними сняться в fashion-видео. Девушки в это время молча свирепели.

"Когда Сережа первый раз сказал о Лиле, я сдержалась, второй – тоже сдержалась. Но когда он позвал ее на подиум, уже возмутилась! Она стилистка, а не модель. Пусть ее тогда увольняют!", - возмущается Тетя Мотя.

Олднако, дело в том, что Лилия Олейник – не только стилистка. 22-летняя девушка учится на дизайнера, а пару лет назад работала моделью на показах украинского бренда одежды ROUSSIN by Sofia Rousinovic. И даже снималась в лукбуке коллекции. А еще у нее вполне модельный рост – 176 см.

Причем, сам Никитюк понял, какое отношение у других участниц к Лиле.

"Если бы у остальных участниц была возможность, они бы где-то на бекстейдже точно устроили девушке темную. Когда Лиля вышла на подиум, на лицах участниц появился буквально звериный оскал: прямо 12 волчиц и один очень симпатичный ягненок", - пошутил он.

Топ-модель по-украински 6 выпуск 3 сезон смотреть онлайн 04-10-2019:

Учитывая, что с проекта вне решения экспертов ушло две девушки – Дарья Дидович решила не жертвовать волосами на перевоплощении, а Мальвина Чукля уехала домой по семейным обстоятельствам – вакантные места в реалити есть. Но, как распорядится судьба по поводу Лили - оставалось загадкой до последнего момента.