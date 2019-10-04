Топ-модель по-украински 3 сезон 6 выпуск: кто ушел смотреть онлайн

Топ-модель по-украински 3 сезон: 6 выпуск кто ушел / скриншот

Новый пятый выпуск третьего сезона Топ-модели по-украински 2019 выходит в 19-00 4 октбря на Новом Канале. После тяжелых испытаний, несколько девушек показали себя слабее всех, и судьи были вынуждены попрощаться с ней в конце выпуска.

В 3 сезоне Топ-модель по-украински 2019 судью посвятили шоу поиску музы, но кто де станет этой музой?

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За последнюю неделю девушки пережили очень много невзгод, кое-чем разозлили судей, а кое чем удивили.

Пара участниц оказались в шаге от вылета. Чтобы доказать акулам моделинга свой потенциал, девушки должны пройти финальную битву за жизнь. Алла Костромичева приготовила для аутсайдеров фотосессию, одежду для которой нужно искать в разных чемоданах, расставленных по разных местах, а времени за все про все - 15 минут.

Топ-модель по-украински 3 сезон 6 выпуск смотреть онлайн 04-10-2019:

Смотри новые выпуски модельного реалити по пятницам в 19:00 на Новом канале