"Сексуальный взрыв, пора к сексопатологу": Людмила Барбир и Женя Кот завели интимным танцем

Людмила Барбир на Танці з зірками завела сеть / Instagram

Людмила Барбир на Танцах со Звездами поставила номер с Женей Котом - ча-ча-ча под песню Monatik - Каждый раз. Они изображали влюбленных, которые начали готовить завтрак утром, но все в итоге закончилось как всегда, и буквально свели с ума всех поклонников - во всех соцсетях зрители восторгаются их танцем, хотя судьи поставили паре всего 28 баллов. Мы собрали для вас немного реакции соцсетей.

Читайте такжеТанці з зірками 2019: 7 выпуск 3 сезона смотреть онлайн

"Танец получился жарким и я очень надеюсь, что вам понравилось", - написал Женя Кот и опубликовал фото с танца с Людмилой Барбир.

На сцену Людмила вышла в кружевном боди, которое, правда, прикрывало самые интимные места тканью телесного цвета, а на сцене она танцевала в белой рубашке поверх белья. Женя Кот вышел на сцену в одних брюках, и только прикрылся фартушком.

Людмила Барбир и Женя Кот отлично поставили танце на номер, когда парень вышел готовить завтрак любимой, но с ее появлением на кухне все перешло в более приятное русло.

А в конце номера всех ждал сюрприз - Людмила Барбир облокотилась об столешницу и

опустила голову кота вниз, а через секунду он выскочил оттуда - с подарочком!

Людмила Барбир в боди завела сеть на Танцах со звездами / 1+1

Зрители пришли в восторг от танца ведущей, и продолжают писать восторженные комментарии всю ночь и утро.

"Жеееня...ну тебе нет равного на этом паркете!!!!Ты заведёшь кого угодно!!!Это был просто сексуальный взрыв!!!!Трудно выразить словами эти эмоции!!!!..Лучший!!!!", "Главное чтобы жене понравилось", "Как по мне, лучший твой танец сегодня был прошлый номер для разогрева а сегодня понеслась", "Невероятный танец !!! Сколько страсти и секса", "Только что посмотрела", "Чому не можна танцювати такі танці з Ксенією?)", "Согласна,хотелось бы увидеть такой танец с Ксюшей!", "Охрененно", "Срамота", "Це настільки сексуально", "Супер, він відкрив Людмилу з іншого боку", "чому цього року стільки б...дства на екрані?????? добре що хоч діти сплять! таке відчуття, що більше намає чим зачепити глядача!", "ему пора к сексопатологу)))))))) я тоже смотрю на рост и харизму, но почему то все чаще в экране вижу промежности на лицах и сиськи кота ))) все бы ничего, но рядом сидела бабушка и попросила переключить канал! )) а она, кстати, в прошлых эфирах голосовала за Люду! )", "Если Люда будет вести Сниданок в этом наряде, то наш народ будет просыпаться в 15 раз активнее, даже Сеничкина не надо будет", "Эта пара просто секс! Глаз не оторвать! На танец даже не смотрела", - пишут в комментариях под всеми фото с Барбир в Instagram.

Танці з зірками 2019 7 выпуск смотреть онлайн выпуск 06-10-2019: Людмила Барбир и Жена Кот - ча-ча-ча - Monatik - Каждый раз:

Новые выпуски шоу Танцы со звездами 2019 выходят по воскресеньям в 21:00 на 1+1. Также смотреть и читать, что было в выпуске можно на сайте Главред.