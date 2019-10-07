"Дрочу, синяки между ног": Леся Никитюк завела откровенным фото

Леся Никитюк завела сеть откровенным фото / Instagram

Леся Никитюк приехала в Киев из Парижа, и решила показать немного эротики и французского шарма, опубликовав пикантное фото с соблазнительном боди, которое сильно завело поклонников.

Леся Никитюк во свей красе продемонстрировала свои сексуальные ножки и формы в черном боди в Instagram.

"Стоп кадр. Люблю случайные фото)#леP.S. Розыгрыш уже завтра спешите выполнить все условия", - написала Леся.

На фото Леся в черном боди демонстрирует не только стройные и бесконечные ножки, но и шикарную грудь, и тонкую шею. А особо внимательные поклонники в совершенстве рассмотрели ее фигуру и написали обо всем в комментариях.

Леся Никитюк / Instagram

"Дрочу, сперма брыжжет)", "так ти є дєвочка", "Вауууу, классная Леся и классный корсето-боди-хз-как называется-но очень нравиться", "Шикарная красотка", "Ну зачем так откровенно, вы же не б...дь", "Красотка просто топ", "Красотка", "Красотка!! Ну Барби!!", "Я теж люблю такі стоп кадри ", "Не гріх і падрачіть", "Шикарно", "Ага, и синяки между ногами", "Красуня", - пишут в комментариях.

Совсем недавно Леся Никитюк свела с ума поклонников очень горячим фото в Париже на неделе моды.