Порноактриса в откровенном белье завела фанатов развратными фото

Мисти Стоун (Misty Stone, настоящее имя – Мишель Линн Холл), известная американская порнозвезда-мулатка, порадовала фанатов в Instagram свежими фото предельной откровенности.

Она родилась в городе Инглвуд, штат Калифорния, на еще в начальной школе переехала с родителями в Небраску. Однако после получения аттестата снова вернулась в Калифорнию, где в 20-летнем возрасте и начала свою порнокарьеру.

Довольно скоро Мисти Стоун получила прозвище "Хэлли Берри порно" от фанатов.Самой известной ее ролью считается порнопародия на популярнейший фильм Джеймса Кэмерона "Аватар" — This Ain’t Avatar XXX. По состоянию на 2019 год, Мисти Стоун снялась в 445 порнофильмах и порнороликах.

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