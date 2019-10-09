Жгучая порнозвездка-латинка поделилась откровенными снимками

Кассандра Крус (Cassandra Cruz, настоящее имя – Ванесса Кабаниллас, дата рождения – 27 сентября 1987 года), известная порноактриса латиноамериканского происхождения, подбодрила армию своих фанатов горячими снимками в Instagram.

Она родилась в Вихокене, штат Нью-Джерси, США. Начала свою порнокарьеру в 2006 году, в возрасте 24-х лет. В 2007-м вышла замуж за Аарона Бринкеа. Брак, правда, продлился относительно недолго, всего четыре года. Крус снималась для самых популярных порностудий – Penthouse, Hustler, Wicked Pictures, Vivid, Marc Dorcel Evil Angel, Digital Sin, Kick Ass, New Sensations, Adam & Eve, Naughty America и других.По состояния на 2019-й, на ее счету значатся 266 фильмов и порнороликов.

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