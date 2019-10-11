Порнозвезда раззадорила фантазию поклонников пошлыми и похабными фото

Дейзи Мэри (Daisy Marie), известная американская порноактриса раззадорила фантазию фанатов, выложив у себя в Instagram.

Выросла она в городе Салем, штат Орегон, но часто с семьей гостила у родных в мексиканском городе Сакатекаса. Свою порнокарьеру Мэри начала в 2002-м, сперва снимаясь в журналах, а затем – непосредственно в самих фильмах для взрослых. В 2005-м девушка стала одной из актрис в скандально известном откровенностью клипе рэпера 50 Cent на композицию Disco Inferno.

Далее, Мэри была на обложке июньского номера журнала Penthouse в 2008-м и тогда же была избрана девушкой месяца (Pet of the Month).

Впоследствии она стала финалисткой реалити-шоу Jenna’s American Sex Star, которое вела легендарная американская порноактриса Дженна Джеймсон на кабельном телеканале Playboy TV.По состоянию на 2019-й Дэйзи Мэри отснялась в 532 порнофильмах и порнороликах.

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