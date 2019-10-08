"Позорище, маленькая извращенка": Шурыгина показала грудь и запалила сосок

Диана Шурыгина / Instagram

Диана Шурыгина, которая отправила за решетку своего парня, обвини в изнасиловании, строит карьеру инста-чики, и решила себе ни в чем не отказывать на пути к вершине.

Диана Шурыгина опубликовала в сети провокационное фото, на котором уже серьезно показала голую грудь и получила критику от подписчиков.

"Как сделать красивую ленту в инстаграме? Есть несколько важных правил, соблюдая которые, можно сделать нереально крутую ленту. Сначала расскажу, зачем это вообще нужно. В 21 веке социальные сети имеют большое значение. Часто люди ещё не знакомы вживую, но уже видели инстаграм друг друга. А это значит, что твоя страничка в соц сети - одежка, по которой тебя будут встречать и оценивать. Вот, что нужно сделать, чтоб твоя лента выглядела хорошо: всегда делай фото с одинаковым светом. Выбери, какой он будет: естественный/ дневной или искусственный/ студийный. И всегда придерживайся выбранного света. Если фото сделано не с тем освещением, но очень тебе нравится, ты можешь выложить его в сторис, не портя общий вид ленты. Не расстраивайся, если не получается нормально сфоткаться с первого раза. Раскрою секрет (только тсс?), все блогеры делают по 300 снимков, чтобы поймать тот самый кадр. ⠀Не останавливайся на неудачных фото, а делай ещё и ещё, пока не получится. Ищи свои рабочие стороны. Лица и фигуры не пропорциональны, и это нормально. Подбирай лучшие ракурсы дома перед зеркалом, чтобы перед камерой чувствовать себя увереннее. Используй всего один или два фильтра. Если фото будут обработаны в одном стиле и в одних цветах, лента будет смотреться гармоничнее. Не перебарщивай с деталями. Лучше выбрать однотонный фон, чтобы снимок не казался перегруженным. Старайся не выкладывать кадры, на которых нет человека. Не обязательно на фото должно быть чье-то лицо или тело, но кусочек человека лучше вместить. Ещё один секрет - фото без человека всегда набирают меньше лайков, чем с. Если это снимок пейзажа или раскладка, то помести в кадр, например, свою кисть. Это придаст жизни фотографии. Надеюсь, мои советы были полезны", - написала она целый лонгрид, сдобрив его своей голой грудью.

На фото Шурыгина позирует перед зеркалом в ванной в белой футволке и белых трусиках. С одного края она задрала футболку вверх так, что засветила соски. Только для фото в Instagram она все замала, чтобы не быть забаненной.

Диана Шурыгина / Instagram

Пользователи соцсетей неоднозначно отреагировали на ее фото и откровения.

"Хочу быть как ты", "Офигенная", "Суперская. Красивая и неотразима)", "Круто, беру на заметку", "Спасио, Диан". "Показать сосок", "Давалка", " Не голым телом...", "Не выставляя сиськи на показ например", "Она сама отдалась", "Кто бы ее еще раз изасиловал + в чат", "Что с рукой не пойму?", "Ух ты...немного грудь видна...стесняюсь спросить, это у тебя двоечка или больше?", "Сисюля", "Хейтеры Дианы, вы что тут вообще забыли? Она сама решает, какие фото ей выставлять. У неё шикарная фигура, так что выкладывать ее - это нормально", "Сама отдалась", "Кто бы еще еще раз изнасиловал + в чат", "После таких фотографий не оправдывайся больше,что тебя износиловали. Ты сама парня спровоцировала. Позорище!", "Маленькая извращенка", "Не выставляя сиськи напоказ, например", "Что с рукой - не пойму?", - пишут в комментариях.

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