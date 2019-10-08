"Первая красотка Украины!": Елена Зеленская восхитила сеть новым нежным образом

Елена Зеленская покорила сеть своим нарядом / instagram.com/olenazelenska_official

Первая леди Елена Зеленская продолжает восхищать украинцев стильными образами.

Супруга президента на своей странице в Instagram показала фото с XIV Конгресса педиатров Украины, который она посетила 8 октября.

Зеленская выбрала для мероприятия легкое платье до щиколоток с V-образным вырезом, нежный бежевый наряд с цветочным принтом выгодно подчеркивал фигуру первой леди.

Новый нежный образ супруги президента очаровал украинцев, и они рассыпались в комплиментах в комментариях.

"Первая красотка Украины!", "Я вас обожаю, лучшая первая леди!", "Какая же вы очаровательная", "Какая же вы красавица!", "Наконец-то у нас настоящая первая леди. Горжусь и верю, что все будет хорошо", - расхваливали поклонники.

Елена Зеленская покрасовалась в нежном платье / instagram.com/olenazelenska_official

Наряд первой леди покорил многих / instagram.com/olenazelenska_official

Ранее Елена Зеленская для поездки в США выбрала наряд в стиле Иванки Трамп.