  1. Главная
  3. Stars

Обнаженная модель показала беременный живот

9 октября 2019, 07:14

Знаменитая модель Эшли Грэм поделилась прогрессом своей беременности, но для этого сняла интимное видео, которое взбудоражило ее фанатов.

Эшли Грэм
Эшли Грэм / Instagram

Знаменитая модель plus sizе Эшли Грэм поделилась видео, на котором предстала обнаженной, и завела всю сеть.

Эшли Грэм опубликовала на своей странице в Instagram свое интимное видео.

"Становлюсь все больше и больше, и стараюсь принимать мое новое тело каждый день. Это путешествие, и я так благодарна, что у меня есть так много людей, которые поддерживают меня", - подписала видео Эшли. 

На видео она демонстрирует живот уже на втором триместре минимум, а также свою огромную грудь, частично ягодицы и бедра, а также не минуя ни одной складочки или растяжки.

Бодипозитивная Эшли Грэм как всегда порадовала поклонников до глубины души, продемонстрировав, что свыкается со своим естественным состоянием.

В комментариях ей написали множество комплиментов и поздравлений по поводу ее беременности.

Ранее Елена Зеленская восхитила сеть новым нежным образом

Эшли Грэм новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Обнаженная модель показала беременный живот». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

08:04
В Виннице арестовали добровольца АТО, подозреваемого в США в двойном убийстве
07:27
Импичмент Трампа: Белый дом ушел в глухую оборону
07:14
Обнаженная модель показала беременный живот Видео
06:57
Ушел из Зе-команды, без альтернативы: Данилюк рассказал о планах на будущее
06:57
Главный вывод из ареста Пашинского мнение
06:38
Война закончится: астролог рассказал, что принесет встреча "нормандской четверки"
06:12
"Предатель, вор и преступник": в РФ против экс-главаря "ДНР" готовят новый бунт Видео
05:58
Эксперт рассказал о том, что ждет ГПУ после назначения Трепака
05:34
Пикси – стильная женская короткая стрижка 2019, которая потрясающе молодит - 35 фото Фото Видео
05:01
"Не умеют врать": назван самый честный знак Зодиака
04:53
Диетолог обьяснила, как правильно есть фрукты при похудении
04:27
Игра на кожаной флейте: топ-3 совета для шикарного орального секса
03:55
В Украине презентовали новый броневик Атаман-3 Фото Видео
03:10
Как избежать простуды: доктор Комаровский раскрыл простые правила Видео
02:23
Топ-3 самых стойких мифов об анальном сексе
01:36
"Разорванной в клочья" экономику РФ видел лишь "невежда" Обама: эксперт оценил санкции против РФ
01:27
Эксперт пояснил, сможет ли РФ закончить разработку "непобедимого оружия Путина"
01:02
Ученые обьяснили, от каких проблем может избавить медитация
00:55
Скарлатина: кто в зоне риска, симптомы, как лечить и есть ли вакцина
00:23
Омбре – самое удачное окрашивание волос осень 2019: новые модные оттенки, фото Фото Видео
00:01
Иванов день и Йом Киппур 2019: что нельзя делать в праздник 9 октября Видео
08 октября, вторник
23:58
Миротворческие операции на грани срыва: у ООН кризис с деньгами
23:44
Зеленского захватили в заложники люди с оружием – Василец
23:32
"Тяжелое наследие": Путин поставил на Украине крест
23:12
День защитника и Покрова 2019: УЗ назначила дополнительные поезда
22:42
"Украина – светоч для России": чем опасен авторитаризм Зеленского – эксперт
22:24
"Генпрокурор - 100% мой человек": на Зеленского пожаловались в ГБР
22:03
"Слуги народа" внесли в Раду скандальный документ о продаже земли: подробности
21:28
Гороскоп на завтра: кому "светят" прибыль, уйма нежности и романтика
21:24
"Должны использовать": в ПА ОБСЕ высказались по "формуле Штанймайенра"
21:07
Анастасия Заворотнюк пропала: появились подробности выписки с больницы
20:52
Первая леди Украины обеспокоилась питанием детей: подробности
20:30
Смотрящая вдаль 2019: что было в 3 и 4 сериях сериала Видео
20:27
"Нет ее!": Гоген Солнцев купил гроб и хоронит жену
20:11
1 миллион гривен на жидкое мыло: Укрзализныця обьявила новый тендер
20:08
Дело Байдена: Луценко рассказал о беседе с адвокатом Трампа
20:01
"Трепака запомнили": эксперт напомнил, как новый замглавы ГПУ насолил Трампу
20:00
Как жить по лунному календарю 9 октября: как не огрести по полной
19:53
"Первая красотка Украины!": Елена Зеленская восхитила сеть новым нежным образом
19:40
Покрова 2019: в чем особенность праздника в Украине, когда и как праздновать
19:22
Бари Алибасов проиграл суд "Кроту" Видео
19:07
"Каждую пятницу я в говно": Лукашенко высмеяли за странную походку Видео
18:49
Конец *баного мира 2 сезон: дата выхода и актеры Видео
18:36
Шестеро детей: глава Слуги народа вновь стал отцом
18:20
Суп с "белком": в одесской школе разгорелся крупный скандал
17:45
Психолог сказала, за что человек платит самую высокую цену
17:39
"Зрада" отменяется: Гончарук пролил свет на сумму оборонного бюджета
17:37
Вика Булитко рассказала о романе с Дмитрием Дикусаром на Танцах Видео
17:15
Промоутер Усика открестился от боя с россиянином
17:12
Крушение Ан-12 под Львовом: в Виннице попрощались с погибшими военными летчиками Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять