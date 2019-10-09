Обнаженная модель показала беременный живот

Эшли Грэм / Instagram

Знаменитая модель plus sizе Эшли Грэм поделилась видео, на котором предстала обнаженной, и завела всю сеть.

Эшли Грэм опубликовала на своей странице в Instagram свое интимное видео.

"Становлюсь все больше и больше, и стараюсь принимать мое новое тело каждый день. Это путешествие, и я так благодарна, что у меня есть так много людей, которые поддерживают меня", - подписала видео Эшли.

На видео она демонстрирует живот уже на втором триместре минимум, а также свою огромную грудь, частично ягодицы и бедра, а также не минуя ни одной складочки или растяжки.

Бодипозитивная Эшли Грэм как всегда порадовала поклонников до глубины души, продемонстрировав, что свыкается со своим естественным состоянием.

В комментариях ей написали множество комплиментов и поздравлений по поводу ее беременности.

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