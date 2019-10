Анна Ризатдинова взбудоражила откровенным фото с разрезом до ягодиц

Анна Ризатдинова показала ножки в откровенном разрезе / 1+1

Участница 6 сезона Танці з зірками Анна Ризатдинова, которая танцует в паре с Александром Прохоровым, поделилась откровенным фото с одной из фотосессий во время шоу.

Анна Ризатдинова снялась в платье с очень большим разрезом спереди, и вызвала фурор в Instagram.

Читайте такжеТанці з зірками 2019: 7 выпуск 3 сезона смотреть онлайн

"A beating heart of stone, You gotta be so cold To make it in this world. Yeah, you're a natural Living your life cutthroat. You gotta be so cold, Yeah, you're a natural", - написала она под фото слова из песни Imagine Dragons, под которую танцевала в 7 эфире.

На паркет она вышла с партнером главной конкурентки - Дмитрием Жуком для танго под песню Imagine Dragons - Natural.

На фото Анна позирует в зеленом платье с блестками, которое имеет очень откровенный разрез - спереди сбоку почти что до талии. На фото Анна Ризатдинова соблазнительно позирует, и приподнимает разрез платья, демонстрируя свои сексуальные ножки в сетчастых колготках, и все, что поклонники смогли там рассмотреть.

Платье было отлично выбрано для номера с танго - разрез позволял ей в полной мере делать все свои любимые шпагаты в воздухе и не только.

Анна Ризатдинова / Instagram

Анна Ризатдинова / Instagram

Танці з зірками 2019 7 выпуск смотреть онлайн выпуск 06-10-2019: Анна Ризатдинова и Дмитрий Жук:

Новые выпуски Танцев со звездами 2019 выходят по воскресеньям в 21:00 на 1+1. Также смотреть видео выступлений можно на сайте Главред.