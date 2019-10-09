Анна Ризатдинова взбудоражила откровенным фото с разрезом до ягодиц

Участница Танців з зірками 2019 Анна Ризатдинова неожиданно похвалилась откровенным нарядом, и уже успела свести с ума поклонников.
Участница 6 сезона Танці з зірками Анна Ризатдинова, которая танцует в паре с Александром Прохоровым, поделилась откровенным фото с одной из фотосессий во время шоу.
Анна Ризатдинова снялась в платье с очень большим разрезом спереди, и вызвала фурор в Instagram.
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"A beating heart of stone, You gotta be so cold To make it in this world. Yeah, you're a natural Living your life cutthroat. You gotta be so cold, Yeah, you're a natural", - написала она под фото слова из песни Imagine Dragons, под которую танцевала в 7 эфире.
На паркет она вышла с партнером главной конкурентки - Дмитрием Жуком для танго под песню Imagine Dragons - Natural.
На фото Анна позирует в зеленом платье с блестками, которое имеет очень откровенный разрез - спереди сбоку почти что до талии. На фото Анна Ризатдинова соблазнительно позирует, и приподнимает разрез платья, демонстрируя свои сексуальные ножки в сетчастых колготках, и все, что поклонники смогли там рассмотреть.
Платье было отлично выбрано для номера с танго - разрез позволял ей в полной мере делать все свои любимые шпагаты в воздухе и не только.
Танці з зірками 2019 7 выпуск смотреть онлайн выпуск 06-10-2019: Анна Ризатдинова и Дмитрий Жук:
Новые выпуски Танцев со звездами 2019 выходят по воскресеньям в 21:00 на 1+1. Также смотреть видео выступлений можно на сайте Главред.