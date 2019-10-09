Мирская слава: Джокер стал звездой PornHub после премьеры фильма

Хоакин Феникс в фильме Джокер / Warner Bros

Аналитики Pornhub, самого популярного в мире порносайта, озвучили свежие данные, согласно которым в топы запросов пользователей ворвался Джокер — суперзлодей комиксной вселенной DC и главный герой недавнего нашумевшего фильма (сыгранный Хоакином Фениксом).

После того, как фильм вышел в американский и мировой прокат (4 октября) на Pornhub в в разы увеличилось количество запросов по слову "Джокер". Уже через день запросы достигли показатели в 184 тысячи, а 6 октября — достигли рекордной точки (291 тысяча). По число видео с клоуном искали 741 тысячу раз.

Как сообщают в Pornhub, похожий ажиотаж наблюдался в 2016-м. Летом того года в прокат вышел комиксный боевик "Отряд самоубийц". Однако тогда пользователи Pornhub искали не Джокера (сыгранного тогда Джаредом Лето), а его возлюбленную Харли Квинн в исполнении Марго Робби.

Напомним, ранее легендарного актера Роберта Де Ниро, сыгравшего в Джокере 2019-го одну из главных ролей, обвинили в сексизме.