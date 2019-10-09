"Фантастика": Ксения Мишина завела сеть пикантным фото

Ксения Мишина Впечатлила пикантным нарядом / 1+1

Звезда сериала Крепостная Ксения Мишина не стала баловать фантазию своих поклонников, и в 7 выпуске шоу Танці зі зірками 2019 похвасталась пикантным нарядом с корсетом и колготках в сеточку.

Ксения Мишина опубликовала фото со свежей фотосессии в своем Instagram.

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"Что для вас важнее видеть в танцах: технику или историю?) Принимается только один вариант))", - написала она, обращаясь к поклонникам.

На фото она позирует в своем необычном платье - недавно она доказала Екатерина Кухар, что она Черный лебедь, и наряд для 7 эфира она тоже выбрала черный. Это платье- мантия королевы, только оно очень-очень откровенное. Спереди это божи, который полностью оголяет ноги, которые Ксения затянула в колготки-сеточки. Корсета в нем нет, поэтому девушка демонстрирует свою естественную красоту с немаленьким декольте. Образ дополняет ожерелье-ошейник, диадема и пышный бант-мантия сзади. Поклонники пришли в настоящий восторг от танцы Ксении, и в еще больший от ее образа на фото.

"Какой образ", "Фантастика", "Я в технике особо не разбираюсь) Мне очень нравится, когда есть история) У вас с Женей на 1 эфире была хорошая история в танце. А вообще, в идеале конечно должны быть и история и техника))", "Королева", "Номера с Вашим участием бесподобны. В них присутствует и великолепная техника и интригующая история", "В вашем случае историю,так как к технике вопросов нет!", "Техніку. Дуже класно і технічно танцювали", "И то, и другое, но всё ж таки технику важнее. Но у вас и с техникой, и с номерами всё отлично", - пишут в комментариях.

Что же касается техники и истории, то большей частью, зрители написали "история", часто аргументируя тем, что не все профессионально разбираются в танцах, но у Ксении с техникой и так все прекрасно.

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