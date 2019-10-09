"Фантастика": Ксения Мишина завела сеть пикантным фото

Звезда Крепостной Ксения Мишина похвалилась откровенным нарядом, который она выбрала для своего номера на шоу Танці з зірками 2019.
Звезда сериала Крепостная Ксения Мишина не стала баловать фантазию своих поклонников, и в 7 выпуске шоу Танці зі зірками 2019 похвасталась пикантным нарядом с корсетом и колготках в сеточку.
Ксения Мишина опубликовала фото со свежей фотосессии в своем Instagram.
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"Что для вас важнее видеть в танцах: технику или историю?) Принимается только один вариант))", - написала она, обращаясь к поклонникам.
На фото она позирует в своем необычном платье - недавно она доказала Екатерина Кухар, что она Черный лебедь, и наряд для 7 эфира она тоже выбрала черный. Это платье- мантия королевы, только оно очень-очень откровенное. Спереди это божи, который полностью оголяет ноги, которые Ксения затянула в колготки-сеточки. Корсета в нем нет, поэтому девушка демонстрирует свою естественную красоту с немаленьким декольте. Образ дополняет ожерелье-ошейник, диадема и пышный бант-мантия сзади. Поклонники пришли в настоящий восторг от танцы Ксении, и в еще больший от ее образа на фото.
Что же касается техники и истории, то большей частью, зрители написали "история", часто аргументируя тем, что не все профессионально разбираются в танцах, но у Ксении с техникой и так все прекрасно.
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