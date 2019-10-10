"Голая, ширинка расстегнута": Алла Костромичева топлес засветила грудь

Алла Костромичева / Instagram

Телеведущая и модель Алла Костромичева опубликовала откровенное фото в расстегнутых джинсах топлес, засветив при этом аккуратную грудь.

Алла Костромичева опубликовала горячее фото в своем Instagram, вызвав фурор среди поклонников.

"Мечтать не вредно, вредно не мечтать. Давайте объединимся и отправим наши пожелания во Вселенную! Пишите в комментариях, что вы хотите, и я уверенна наша общая сила поможет этому осуществится", - пишет Алла Костромичева.

На фото Алла Костромичева позирует у поручней с видом на водоем топлес, прижав руками грудь и расстегнув при этом ширинку на джинсах. Она выгнула спину, продемонстрировав не только грудь, гладкую спину, но и аппетитные ягодицы.

Алла Костромичева / Instagram

Поклонники поспешили завалить Аллу своими восторженными комментариями.

"АЛЛА ХВАТИТ СОБЛАЗНЯТЬ", "Внуков", "Хочу дружить з Ромою", "До чего идеальное лицо", "Ммм, просто огонь", "Очень хочу стати адвокатом алочка ти найкраща який твій секрет краси", "Алла вы прекрасные", "Боже как это красиво", "Как же круто", "Меня так не смущает почему голая а почему ширина растёгнута. Но фото крутое", "Чтобы семья здорова была", - пишут восторженные фанаты.

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