"Дерзкая красотка": Настя Каменских свела с ума в коже и прозрачном наряде

Настя Каменских / Instagram

Настя Каменских повеселилась на вечеринке от Cosmopolitan, на которую приушла в шикарном наряде.

Настя Каменских в коже и прозрачном наряде произвела фурор среди поклонников. Фото с вечеринки девушка опубликовала в Instagram.

"Вчера на вечеринке Космополитан", - написала Настя под фото.

На снимках она демонстрирует тотал блэк лук, с черно-леопардовой сумочкой. Черная кожаная курточка и кожаное мини отлично сочетаются с прозрачной кофточкой и колготками в сеточку.

Она продемонстрировала не только свою стройную фигуру с пышными формами, но и длинные худенькие ножки.

Настя Каменских / Instagram

Настя Каменских / Instagram

Настя Каменских / Instagram

Фанаты пришли в восторг от фото Насти Каменских.

"Как всегда, шикарна", "Дерзкая красотка", "Какие ножки", "Хороша, чертовка", "Хороша", "Красотка", "Вау", "Какая красивая", "Кудри", "Милашка", "Богиня", - пишут в комментариях.

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