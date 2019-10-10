Врачи продали Заворотнюк в первый день лечения в новой больнице

Анастасия Заворотнюк / Instagram

Анастасия Заворотнюк не получила долгожданного покоя для лечения после перевода в новую больницу.

Очень порядочные российские врачи предложили продать интервью с умирающей Анастасией Заворотнюк в первый же день после ее поступления, пишет Телепрограмма.про.

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Сотрудник больницы предложил записать интервью на диктофон.

"Я буду задавать ей вопросы которые вы мне напишете. Возможно, это будет ее последнее интервью. Все на условиях полной анонимности и неразглашения всех подробностей нашего сотрудничества. Жду вашего скорого ответа", - говорится в материале издания.

По словам мужчины, он сотрудник больницы, и имеет доступ к Анастасии Заворотнюк.

Редакция не уточнила, приняла предложение, или отклонила, но ранее за фото Анастасии Заворотнюк СМИ готовы были платить 1 млн рублей, а за интервью - 3 миллиона рублей.

Ранее Сергей Жигунов заявил, что Анастасию Заворотнюк перевели в другую больницу, чтобы обезопасить от СМИ.

До этого появилась информация, что Анастасия Заворотнюк умерла, но, оказалось, что Анастасию Заворотнюк тайно выписали из частной больницы в Москве.