"Ах*енная, наша королева": Надя Дорофеева взбудоражила пикантными фото

Надя Дорофеева / Instagram

Надя Дорофеева поделилась пикантными фото в крошечном кожаном платье, которое едва прикрыло ее самые откровенные места.

Певица Надя Дорофеева опубликовала в Instagram фотосессию для нового проекта с Maybelline, для которой она свела с ума поклонников длинными ногами.

"Скоро...", - подписала фото Надя, демонстрируя самые сексуальные ножки в украинском шоу бизнесе.

На фото она позирует в черном кожаном мини-платье на высоченных каблуках, колготках-сеточках и желтой футболочке.

Если бы не футболка, то платьицо с корсетом продемонстрировало бы зрителям соблазнительную грудь Нади Дорофеевой.

Но ее стройных сексуальных ножек хватило, чтобы вызвать фурор среди поклонников.

"Ахеренная", "Наша Королева Maybelline", "Длинноногая икона стиля", "Ой, что будет". "So Beautiful", "Сексуальная", "Вау, ты космос", "О, чувствую, будет что-то интересное!", - пишут в комментариях.

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