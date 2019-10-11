"Мамочка что надо": жена Ступки засветила грудь в белье для взрослых игр

Полина Логунова / Instagram

Горячая жена Дмитрия Ступки показала, как она выглядит, когда играет не м крошечной дочкой, а с любимым мужем.

Полина Логунова опубликовала горячее фото в прозрачном белье в своем Instagram.

"Кто тут хорошая девочка? Каждая из вас способна вылепить из себя совершенство во всех смыслах и это смысл коллекции Золотое сечение", - написала она под фото в сексуальном белье.

Полина Логунова призналась, что вдохновением для новой коллекции послужила она.

"Я бесконечна счастлива быть ВДОХНОВЕНИЕМ этой коллекции, я рада быть частью БЕЛЬЯ уже покорившего мой любимый #newyork. Девочки!!! Клянусь, это лучше белье, что я когда-либо носила. ДАЛЬШЕ ТОЛЬКО ВЫШЕ!!!!ВСТРЕЧАЙТЕ", - пишет Логунова.

На фото Полина Логунова позирует в черной комбинации, черных чулках с красным верхом и красными перчатками с прозрачным поясом для чулков и прозрачным лифчиком.

Полина позирует на диване в позе кошки, демонстрируя не только все достоинства белья, но и достоинства своей фигуры, которые не скрываются под прозрачной тканью.

Полина Логунова / Instagram

Полина Логунова / Instagram

Фанаты пришли в бешеный восторг, и написали кучу комплиментов Полине.

"Мдааа...это мама ребенка...", "Как раз еду домой после тяжелого рабочего дня!", "Господи ну это просто космос какой-то, Полина","одно удовольствие снимать тебя", "Дорогая это просто идеальный тандем шикарное бельё на шикарной женщине", "Да уж, мамочка что надо", "Очень крутая и соблазнительная!! Полина, огонь!!!", "Секс! Наркотик! Включаю рок-н-рол!", - пишут в комментариях.

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