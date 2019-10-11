"Титечки супер": Tayanna поделилась пикантным фото

Tayanna / tayanna/instagram

Певица Tayanna поделилась откровенным фото с пляжа, на котором продемонстрировала сексуальную фигуру.

Tayanna отметила годовщину песни Фантастична Жінка откровенным фото с пляжа - в таком купальнике она снималась для клипа песни и обложки.

"Сьогодні рік з виходу кліпу "Фантастична жінка". Ця пісня про кожну з Вас - неземних створінь з творчою душею і вогняним серцем", - подписала она фото.

На снимке Tayanna в черном купальнике с очень открытым верхом лежит на пляже под зонтиком.

Огромное декольте и облегающий купальник продемонстрировали все достоинства ее фигуры, и все подробности шикарного бюста. Поклонники пришли в настоящий восторг от фото Татьяны, и поспешили завалить ее комплиментами и комментариями.

Tayanna / Instagram

"Титечки супер", "Божественная песня", "Фигура нереально красивая у Вас", "Поздравляю!", "Вау, красавица", "Фантастична жiнка", "Прекрасная", "Ця пісня особисто мене дуже заряджає та мотивує. Щиро дякую )))", - пишут в комментариях.

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