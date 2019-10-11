Уже есть любовник: Диана Шуригина изгнала мужа и разводится

Диана Шурыгина осталась без мужа / Instagram

Диана Шурыгина и и Андрей Шлянин разводятся из-за невыносимого характера блогерши.

Андрей Шлянин не живет с женой пару месяцев и не желает такого другим, пишет телеграм-канал НеМалахов.

"Скандально известная, дважды изнасилованная Диана Шурыгина объявила о разводе с мужем. Супруги разъехались более месяца назад", - говорится в сообщении.

Оказывается, муж Шурыгиной Андрей Шлянин в ужасе сбежал, и не пожелает такой дены своему врагу.

В заметке говорится, что Андрей Шлянин заявил, что жить с Дианой он никому не пожелает. В последнее время молодые люди постоянно скандалили и в итоге приняли единственно правильное решение.

"Это не шутка и не розыгрыш. Надеюсь вы нас поймете и поддержите. Несмотря на то что мы сейчас хорошо общаемся и остались друзьями, развод - это тяжело... Мы сильно любили друг друга. Это правда. И до сих любим, но уже больше, как близкие люди, но не как муж и жена. За эти два года брака было много счастливых моментов, но и без ссор, к сожалению не обходилось. В какой-то момент мы просто поняли, что нам нет смысла цепляться за отношения, за брак и в очередной раз пытаться безуспешно что-то наладить. Поэтому мы решили, что нам будет лучше, если мы разойдемся и откроемся новым отношениям", - сказал он и комментарии изданию КП.

При этом Шлянин отметил, что Шурыгина уже нашла себе другого мужчину.

Как известно, Диана Шурыгина и Андрей Шлянин поженились 2 года назад после скандального шоу "Пусть говорят", на котором Шурыгина рассказывала, как ее изнасиловали на вписке, и как она посадила своего парня.