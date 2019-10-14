Солистка Kazka завела фанатов откровенными фото в купальнике

Александра Зарицкая / instagram/kazka.band

Вокалистка известной поп-группы KAZKA Александра Зарицкая порадовала фанатов новой подборкой откровенных снимков из отпуска.

На фото, выложенных в Instagram, девушка позировала в купальнике на борту яхты посреди моря, демонстрируя свои пышные формы.

"Вы любите свою фигуру? Считаете ли вы себя сексуальной? Я долго ненавидела то, что видела в зеркале. Ненавидела до тех пор, пока не поняла – другой я никогда не стану. Поэтому у меня есть выбор – сидеть на жестких диетах всю жизнь, считать калории в судорогах от страха перевесить дневную норму или понять, что я такая, какая есть, и пытаться усовершенствовать свои формы. Я за счастливую жизнь, за спорт и сладости", – написала Зарицкая.

Напомним, ранее солистка Kazka понежилась голой в ванной и показала грудь. До этого хит Kazka Плакала еще раз порвал рейтинги российских поисковиков.



