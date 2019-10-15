Солли затравили до смерти за голые соски: что известно о звезде K-pop

Солли умерла: чем запомнилась и что известно о смерти / Instagram Солли

Солли умерла. О ее смерти стало известно 14 октября.

Бывшая участница группы f(x) Чхве Чжин Ри (это ее настоящее имя), вероятно, покончила с собой. Ей было всего 25 лет.

Говорят, что она страдала депрессией из-за нападок в соцсетях. Ее обвиняли в том, что девушка ведет себя чересчур свободно, да еще и популяризирует западную культуру, что в Южной Корее просто неприемлемо.

Причем некоторые из обвинений могут показаться украинкам слишком строгими и в чем-то даже глупыми. К примеру, Солли травили за отказ носить лифчик. Именно замеченные на фото Солли в Instagram "обнаженные", то есть не прикрытые дополнительным слоем лифчика, соски послужили катализатором травли в свое время.

Стоит отметить, что друг Солли – еще одна звезда кей-попа Джонхён – с собой покончил пару лет назад, в возрасте 27 лет. Солли выступила на его похоронах.

Sulli – песни:

Солли также была актрисой. Она играла в таких сериалах (они называются дорамы), как Для тебя во всем цвету/To the Beautiful You, Ох, моя леди и др.

Ранее во Львове после фильма Джокер 25-летний мужчина совершил самоубийство. Самоубийца оставил предсмертную записку, содержание которой в полиции не обнародовали.