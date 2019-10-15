"Не поеду": Maruv не станет представлять Россию на международном музыкальном конкурсе

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Певица и танцор Maruv отмела возможность поехать на MTV Europe Music Awards от России.

Россияне независимо от желания Maruv номинировали ее на звание лучшей певицы страны, им пригласили выступить на концерте от имени России, но певица тактично избежала возможного конфликта, пишет издание Riafan.

"Она сослалась на занятость и на то, что на эти же даты у нее запланирован концерт в Чехии", - говорится в сообщении.

Об этом Maruv сказала на фан встрече, которую проводила 8 октября в Киеве на Майдане Независимости.

Тогда же она ответила на вопрос о будущем участии в конкурсе Евровидение. Maruv согласна поехать разве что, как приглашенная звезда - как Мадонна в свое время.

Как известно, Maruv во время участия в шоу Танці з зірками пришлось отказаться от гастролей в США из-за занятости, и сразу после вылета с шоу, она снова занялась своими концертами. Но благодаря участию в шоу, она получила значительную популярность во всей Украине.

Напомним, что до этого Maruv получила долю хейта из-за того, что после победы на Нацотборе на Евровидение от Украины в январе 2019, отказалась отменять свои концерты в России.

Танці з зірками 2019 5 выпуск смотреть онлайн полный выпуск 22-09-2019: Maruv и Jay стрип-денс:

Напомним, что в 2018 году группа Kazka попала в скандал из-за того, что после оглушительной победы с песней Плакала, их вписали в программу выступления на российской Песне года в Германии. Тогда многие украинцы возмутились этим выступлением.