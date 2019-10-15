Передовики производства: PornHub объявил лауреатов своей премии - фото 18+

Причем премии были розданы даже в таких несколько похабных номинациях как "Лучший большой член" и "Лучшие большие сиськи".
Самый популярный в мире порносайт PornHub объявил лауреатов своей собственной премии - Pornhub Awards 2019.
Самой популярной порноактрисой стала американка Лана Роудс (23 года).
Самым популярным порноактером стал испанец Джорди Эль-Ниньо Полла (25 лет).
Далее, чисто по голосованию женщин-пользователей PornHub лучшими порноактрисой и порноактером стали Абелла Дэнжер и Джонни Синс [известный миллионам фанатов порно как "лысый из Brazzers"].
Победителем в категории "Лучший большой член" стал легендарный порноактер/порнорежиссер Рокко Сиффреди.
Лауреаткой в номинации "Лучшие большие сиськи" получила австралийка Анжела Уайт.
Напомним, ранее xотрудница Pornhub раскрыла тайны работы самого популярного порносайта в мире