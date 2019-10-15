"Голая м*нда, зачем трусиля?": Лолита в прозрачном наряде произвела фурор

Лолита Милявская / Instagram

Лолита записала ролик, в котором призналась, когда ее песня Папа появиться в iTunes. Она решила снять этот ролик в довольно необычном прозрачном наряде - убив сразу двоих зайцев - привлекая еще больше поклонников своим нарядом.

"Ждите релиз "Папы" 18 октября в iTunes", - сказала Лолита.

Кроме того, она пообещала, что скоро выйдет ее клип на новую песню.

Лолита в ролике говорит, что надеется порадовать не только новой песней и клипом, но и своей внешностью - Лолита явно похудела после расставания с мужем, и поспешила это продемонстрировать откровенным нарядом с прозрачной воздушной ткани, которая засветила все, что можно было.

Поклонники пришли в восторг от похудевшей Лолиты.

"Лола супер костюмчик!!!!!", "Лолита, вы всегда меня удивляете и радуете) ждём", "Какая красотка, макияж бомба", "Какие красивые ножки!!!", "Похорошела", "Ножки супер", "Wow!", "Там голая м*нда?", "Ничто так не красит женщину, как очередной развод!!!", "Красоточка", "Прикольно так", "Лола выглядите", "Зачем всем показывать трусиля? Наденьте юбку или брюки или шорты в конце концов но не с трусах........ же", "Супер выглядите обожаю вашу ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ. Вы не такая как все", - пишут в комментариях.

Ранее в сеть слили фото горячей брюнетки - разлучницы Лолиты с ее мужем.