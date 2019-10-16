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"Что за пися королева?": Maruv показала новый дерзкий образ

16 октября 2019, 05:55

Знаменитая исполнительница Maruv сменила образ, чем произвела неизгладимое впечатление на своих поклонников.

Maruv
Maruv впечатлила новой прической / Instagram

Украинская певица Maruv после окончания съемок в шоу Танці з зірками решила подкорректировать свой образ, и взялась за прическу.

Maruv не только перекрасила волосы в холодный платиновый блонд, но и сменила прическу на модный нынче боб-каре.

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"Новый стиль прически от Рудышина Михаила", - написала Maruv в подписи к фото.

На снимках она позирует в кожаной курточке с капюшоном, леопардовой кофточке и солнцезащитных очках.

Новый образ предусматривает длинную не очень послушную челку на правой щеке, которая отлично контрастирует с темными тонами одежды Maruv.

  • Maruv новая прическа Instagram
  • Maruv новая прическа Instagram
  • Maruv новая прическа Instagram
  • Maruv новая прическа Instagram
  • Maruv новая прическа Instagram

"Очень круто с новым цветом волос", "Омг, шо за ПИСЯ КОРОЛЕВА?", "Тру", "Super", "О боже красотка", "Секси", " Красотка, ты супер", "Хочу тебя", "2фотка прям я, когда на карте еще есть монетка для себя", "Брежнева лучше)).....шутка", "Щекастенькая", "Ты такая классная", "Вот она естественная красота!", "Это лучший",  - пишут в комментариях.

К слову, по мнению специалистов - боб в 2019-20120 году - стрижка самый писк моды.

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Maruv новости шоу бизнеса
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