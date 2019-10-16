"Ничего лишнего": Маша Ефросинина топлес сводит с ума пикантным фото

Маше Ефросинина / Instagram

Телеведущая Маша Ефросинина поделилась уникальными фото, которое она сделала для украинского глянца Elle.

Маша Ефросинина топлес сверкнула голой грудью, и впечатлила женственностью на фото в Instagram.

"Неизданное...", - подписала фото Ефросинина.

На снимке она позирует без белья, в черных брюках босиком. Ефросинина положила одну ногу, а вторую согнула в колене, так что на кадре она прикрывают большую часть ее шикарного бюста.

Легкий макияж, несколько украшений - белое ожерелья на шее, светлые сережки и белый с красным браслеты на руке отлично дополняют ее образ, контрастируя с черными волосами и одеждой.

Маше Ефросинина / Instagram

Поклонники пришли в настоящий восторг от образа Маши Ефросининой, и забросали ее комплиментами.

"Женственность,и ничего лишнего...", "Вы невероятно красивая женщина!", "Самая красивая", "Крутяк", "Woow. Боже як красиво", "Вау, Маша, просто шикарная И очень секси!!!", "Супер!", "Нереальная!", "Просто бомбическая", "Прекрасное фото", "Ничего себе!", "Шик!", "нестандартное фото для вашего профиля)", "Очень нежно и красиво", "ви-шикарна, не втомлююся Вами захоплюватися!", - пишут в комментариях.

За пару часов фото набрало десятки тысяч лайков в Instagram.

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