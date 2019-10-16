"Ничего лишнего": Маша Ефросинина топлес сводит с ума пикантным фото

Украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась редким фото, на котором она позирует без белья.
Телеведущая Маша Ефросинина поделилась уникальными фото, которое она сделала для украинского глянца Elle.
Маша Ефросинина топлес сверкнула голой грудью, и впечатлила женственностью на фото в Instagram.
"Неизданное...", - подписала фото Ефросинина.
На снимке она позирует без белья, в черных брюках босиком. Ефросинина положила одну ногу, а вторую согнула в колене, так что на кадре она прикрывают большую часть ее шикарного бюста.
Легкий макияж, несколько украшений - белое ожерелья на шее, светлые сережки и белый с красным браслеты на руке отлично дополняют ее образ, контрастируя с черными волосами и одеждой.
Поклонники пришли в настоящий восторг от образа Маши Ефросининой, и забросали ее комплиментами.
"Женственность,и ничего лишнего...", "Вы невероятно красивая женщина!", "Самая красивая", "Крутяк", "Woow. Боже як красиво", "Вау, Маша, просто шикарная И очень секси!!!", "Супер!", "Нереальная!", "Просто бомбическая", "Прекрасное фото", "Ничего себе!", "Шик!", "нестандартное фото для вашего профиля)", "Очень нежно и красиво", "ви-шикарна, не втомлююся Вами захоплюватися!", - пишут в комментариях.
За пару часов фото набрало десятки тысяч лайков в Instagram.
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