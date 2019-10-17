"Ногу сломала?": Анна Ризатдинова взбудоражила новой растяжкой сеть

Анна Ризатдинова / Instagram

Анна Ризатдинова взбудоражила сеть новым фото на шпагате, несомненно превзойдя в мастерстве россиянку Анастасию Волочкову, которая не упустит шанс похвастаться своими способностями.

Анна Ризатдинова в удобном спортивном костюме села на шпагат, продемонстрировав все достоинства своей фигуры, и вызвала неподдельное удивление коллеги на шоу Танці з зірками.

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Анна Ризатдинова какое-то время назад стала лицом спортивного бренда Under Armour в Украине, и время от времени совмещает полезное с приятным - демонстрирует свои невероятные спортивные навыки и фигуру, используя при этом брендовые костюмы.

На новом фото Анна продемонстрировала продольный шпагат, при этом позируя с баскетбольным мячом - он "ушел" под коленку ноги, которая ушла вперед для шпагата.

Спортивный лифчик и свободная белая футболка, завязанная узлом, помогли подчеркнуть не только тонкую талию, но и женственность спортсменки.

Анна Ризатдинова / Instagram

На подобное фото последовала бурная реакция подписчиком, среди которой отметился Вова Остапчук, который в первые же минуты оставил первый комментарий: "Ты ногу сломала? Господи...". Вполне вероятно, что это шутка юмориста и пародиста, но Анна на нее не отреагировала даже спустя час после публикации. Тут не понять - то ли Остапчук не ожидал с утра увидеть шпагат Ризатдиновой, то ли вспомнил, что подобные упражнения с мячом назначают на реабилитации.

Другие поклонники Ризатдиновой завалили ее комплиментами, и причем на разных языках.

"Неудачная шутка", "Крутая!", "Вам пасує!", "Under armour most breathtakingly beautiful ambassador!", "Ничего себе, мне бы такую растяжку, как Аня в номере танцев показывала", - пишут в коммнетариях.

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Танці з зірками 2019 8 выпуск смотреть онлайн выпуск 13-10-2019: Анна Ризатдинова и Александр Прохоров:

Новые выпуски Танцев со звездами 2019 выходят по воскресеньям в 21:00 на 1+1. Также смотреть видео выступлений можно на сайте Главред.