"Тема сисек, них*я себе": Экс-Nikita топлес и в расстегнутых штанах произвела фурор

DJ Nana Анастасия Кумейто топлес / Instagram

Анастасия Кумейко, которая сейчас выступает под псевдонимом DJ Nana, поделилась откровенным фото, на котором осталась без лишних предметов гардероба.

DJ Nana топлес и в одних джинсах расстегнула ширинку на фото в Instagram.

"Моя суперспособность заключается в том, чтобы встать пораньше и опоздать не торопясь. А ваша ?", - написала она под фото.

На снимке Настя позирует в одних только расстегнутых джинсах топлес сводя с ума всех своих поклонников обоих полов шикарной фигурой и невероятным бюстом. Девушка позирует босиком, и даже непонятно - надевала ли она белье под штаны - по расстегнутым штанам не понять.

DJ Nana / Instagram

Поклонники пришли в дикий восторг, и забросали Настю комментариями и откровенными признаниями.

"У меня так же. Прекрасно выглядите", "Тема сисек не раскрыта", "С вами можна опоздать", "Аналогічно", "Блин, та же самая история", "Них*я себе", "красивая грудь. А кто фоткает - подруга, да?", - пишут в комментариях.

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