"Тяжеловоз с висюнами": Волочкова без белья всполошила сеть

Анастасия Волочкова / Instagram

Балерина Анастасия Волочкова славится неудачными фото и постами в Instagram, из-за чего ей массово пишут хейтеры, из-за которых она закрывает комментарии.

Волочкова решила разорвать порочный круг, опубликовав фото без белья из новой фотосессии, которое не получило негативных отзывов больше чем позитивных.

"Вот в такую бабочку превратила меня фотограф", - написала Волочкова.

На фото она позирует в своих любимых пуантах и синем платье, которое на фото по-воздушному развивается и оседает по обе стороны от Волочковой. Причем наряд свой она решила надеть без белья, так что в глубоком декольте все любители женских прелестей увидели, что хотели.

Анастасия Волочкова / Instagram

Поклонники разделились во мнениях, но преимущественно внимание комментаторов было приковано к груди Волочковой.

"С такими висюнами вы не бабочка, вы тяжеловоз", "В точку! Капец! Аж до пупа", "обязательно нужно нагадить...", "Красотка", "Бабочка-Парашница??", "Ну вот фото супер я думаю что наконец то и гадости не надо писать !!!!!!!красивая очень!!!!!!и вообще люди не пишите гадости Настя добрый человек!!!!!", "Ну наконец-то то нормальное фото, а то все в бочке, и на диване", "Браво фотографу", "Красотка Настя", "Сисяо", "Очень красиво!", "Потрясающе", "какая сочная вкусная грудь", "прям "балеринская грудь"","Немного грудь провисает, но все равно красиво! Больше таких фото, Настя!", "Можете же, Настя!", - пишут в комментариях.

Ранее экс-Nikita топлес и в расстегнутых штанах произвела фурор