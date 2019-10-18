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Интимные фото голой Деми Ловато стали достоянием общественности

18 октября 2019, 13:18

Знаменитая певица и актриса молодежных комедий Деми Ловато любит фотографироваться голая. Теперь ее обнаженные фото может увидеть каждый.

Деми Ловато
Голая Деми Ловато засветилась в сети/ Instagram

Хакеры взломали облачное хранилище, и слили в сеть все интимные фото голой Деми Ловато, которые девушка делает дома наедине.

Хакеры постарались достать свежайшие фото с голой грудью и задом знаменитой певицы и актрисы Деми Ловато, и слили его на запрещенном сайте.

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"Деми Ловато, кажется, только что стала жертвой хакерского слива", пишут администраторы сайта.

По их информации, Деми Ловато допустила ошибку относительно правил безопасности учетных записей, и недремлющие хакеры поспешили этим воспользоваться.

На фото Деми Ловато позирует в облегающем платье и на каблуках. на ней нет белья, и Деми Ловато постепенно снимает с себя платье, оставшись совершенно голой, демонстрируя выдающийся бюст и соблазнительные формы. Потом девушка специально позировала на сэлфи на телефон, демонстрируя все достоинства своей голой фигуры, засветив при этом все самые сокровенные места.

Причем, на фото видно, что татуировки Деми действительно соответствуют действительности, как они у нее сделаны. 

  • Голая Деми Ловато слив хакеров Seleb Jihad
  • Голая Деми Ловато слив хакеров Seleb Jihad
  • Голая Деми Ловато слив хакеров Seleb Jihad
  • Голая Деми Ловато слив хакеров Seleb Jihad
  • Голая Деми Ловато слив хакеров Seleb Jihad
  • Голая Деми Ловато слив хакеров Seleb Jihad

Деми Ловато известна как певица и актриса. Среди ее киноработ известные - Рок-лагерь 1 и 2 части, Программа защиты принцесс, сериал Хор и Звон колокольчиков.

Деми Ловато: Фильмография

  • 2002—2004 – Барни и друзья
  • 2006 – Побег
  • 2007 – Просто Джордан
  • 2007—2008 – Звон колокольчиков
  • 2008 – Camp Rock: Музыкальные каникулы
  • 2009 – Программа защиты принцесс
  • 2010 – Анатомия страсти
  • 2010 – Camp Rock 2: Отчётный концерт
  • 2009—2011 – Дайте Санни шанс
  • 2013—2014 – Хор
  • 2014 – Матадор
  • 2015 – От заката до рассвета
  • 2016 – Чарминг 
  • 2017 – Смурфики: Затерянная деревня

Деми Ловато: Дискография

Студийные альбомы:

  • 2008 - Don’t Forget
  • 2009 - Here We Go Again
  • 2011 - Unbroken
  • 2013 - Demi
  • 2015 - Confident
  • 2017 - Tell Me You Love Me

Мини-альбомы:

  • 2009 - iTunes Livefrom London
  • 2016 - Spotify Session (Live From NYC)

Концертные альбомы:

  • 2009 - Live: WalmartSoundcheck
  • 2010 - Camp Rock 2: LiveWalmart Soundcheck

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