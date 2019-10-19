"Жарко, лучше голая": Maruv в ночнушке взбудоражила пикантным фото

Maruv / Instagram

Певица Maruv поделилась фото в ночнушке с концерта в Беларуси. Новый тренд выступлений Maruv - ночаня рубашка на латексный костюм до глубины души впечатлила зрителей.

Maruv опубликовала в Instagram фото, на котором ее девушки выгнулись перед ней на сцене.

"Минск спасибо за этот праздник! Вы такие яркие, громкие, красивые. Это был один из самых ярких концертов для меня", - написала Maruv.

Читайте также"Что за пися королева?": Maruv показала новый дерзкий образ

На фото она позирует с участницами своего балета в латексе на сцене - на Maruv белая ночнушка, за ней и перед ней стоят девушки, который протянули руки под Maruv и, кажется, что поднимают ее немного в воздух. При этом одна из них стала на колени, а вторая выгнула спину на стрипах так, что волосы почти касаются сцены.

Две другие девушки по бокам поддреживают Maruv. Если присмотреться - то видно, что это все иллюзия - певица прочно стоит на ногах, в сплетении тел своих помощниц.

Maruv / Instagram

Фанаты пришли в восторг от выступления Maruv и ее шикарных номеров, и просто засыпали ее комплиментами и благодарностями в сети.

"Лучше б ты голая выступала!!!", "Красотка", "Хотим еще", "Это было огнище. Сожгла к херам всю сцену! MARUV The Best!", "Что за новая дива с косичками?", "Боже,какая же ты шикарная,обожаю твоё творчество, ты лучшая", "Мы тебя любим!", "Марув! Ты Звезда! Свети, сияй на радость нам всем!!!", "Это было ооочень жарко. А приезжайте к нам вместе с Jay в следующий раз" - пишут в комментариях.

Ранее Maruv отказалась принимать участие в международном музыкальном конкурсе.