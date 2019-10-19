"Натерла сосцы, сосочки класс": Оля Серябкина без белья завела сеть

Ольга Серябкина / Instagram

"Казань! Очень скоро буду у вас. А пока – чек итоги розыгрыша пригласительных 1+1 на мой концерт. Поздравляю @dusmeev_r_r_, @elya_shagieva и @ismoilovaa. До вечера! Жду всех в клубе Korston", - написала Серябкина под фото.

На снимке она позирует в одном топике и спортивных лосинах - больше всего она впечатлила поклонников тем, что под нарядом не было белья, и ее соски выпирают прямо по центру фото. На другом фото она позировала у окошка, повернувшись и томно закрыв глаза.

Ольга Серябкина / Instagram

Ольга Серябкина / Instagram

Поклонники завалили Серябкину комментариями про ее грудь, и про Фадеева.

"Сосочки класс", "Я один кто на фото за етил ещё одну знаменитость Сосо Павлиашвили", "Натерла сосцы перед фото???", "Я тебя люблю молли", "Сосочки", "Без лифчика.Соски торчат", "Наверное прохладно?", "Безупречно красиво", "Постарела сдец", "Ну как то это уже не красиво, вдруг дети смотрят вашу страничку??? Хорошо отношусь к вам,но вот такие фото уже как то не красиво", "Повезло Фадееву", "Вауууууу. Какая красиво, твоей красотой можно восхищаться вечно", "Улыбнись", "Грудь - бомба", - пишут в комментариях.

Ранее Maruv впечатлила горячими танцами в откровенном наряде из латекса на концерте в Беларуси.