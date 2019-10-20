Maruv в красном белье вышла на сцену и свела с ума поклонников

Maruv / Instagram

Знаменитая певица Maruv вышла на сцену нового выпуска Вечернего Квартала излюбленном латексном костюме и красной ночнушке.

Maruv поучаствовала в одном из номеров Вечернего Квартала, в котором Кошевой от души поприкалывался над своими колегами, а потом Maruv таки дали спеть любимую песню в необычной аранжировке.

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Maruv вышла на сцену Вечернего Квартала с двумя девочками со своей труппы, чтобы спеть песню Mon Amur в неожиданной очень романтической аранжировке.

Перед выступлением Maruv мило пообщалась со звездами Вечернего Квартала, они пошутили с Леной Кравец, Maruv получила восторженные приветствия от актеров Кваратала, и с достоинством перенесла шуточки Евгения Кошевого.

После этого весь зал замер в ожидании песни. Для выступления Maruv надела привычный уже латексный костюм, красное белье, стрипы и черную шляпку с легендарным бантиком.

Вечерний квартал 19-10-2019: Maruv смотреть онлайн выступление:

Mon Amur Maruv смотреть онлайн выступление на Вечернем концерте:

Ранее Maruv в ночнушке взбудоражила пикантным фото с концерта в Беларуси.