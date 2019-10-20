"В жопу с удовольствием": Панин отличился очередной похотливой выходкой

Алексей Панин / Instagram

Скандально известный своими выходками и крайне раскованным сексуальным поведением российский актер Алексей Панин, отличился интимным признанием в Сети.

Российская бизнес-вумен и участница реалити-шоу "Немножко разведены" на телеканалы Ю Анастасия Ивановская-Митрошина опубликовала видеоролик в Instagram, в котором она прямо из спортзала призвала всех своих ненавистников: "Поцелуйте меня в жопу".

Практически немедленно в комментарии пришел Панин с комментарием: "Я не хейтер, но в жопу с удовольствием поцелую".

Напомним, ранее Алексей Панин достал пенис в прямом эфире и напугал незнакомку. Позднее голый актер выставил в Сеть интимные фото с женщиной.