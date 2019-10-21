  1. Главная
  3. Stars

"Где справедливость, не за кого болеть!: выгон Барбир вызвал бунт зрителей 1+1

21 октября 2019, 14:50

Поклонники Людмили Барбир очень близко к сердцу приняли результаты 9 выпуска Танців з зірками, на котором ушли Людмила Барбир и Дмитрий Жук.

Танці з зірками 2019
Танці з зірками 2019: за Людмилу Барбир вступились фанаты / Instagram

В 9 выпуске Танці з зірками 20 октября с шоу ушли Людмила Барбир и Дима Жук - они проиграли в битве за жизнь Даниэлю Салему и Юлии Сахневич.

В Instagram Танці з зірками спросили у зрителей, считают ли они решение справедливым, и в комментариях  преимущественное большинство выступили против решения судей.

"В девятом эфире шоу оставила пара Людмила Барбир и Дмитрий Жук. Согласны с результатом?", - спросили у зрителей.

Читайте такжеТанці з зірками 2019: 9 выпуск 3 сезона смотреть онлайн

Зрители и подписчики странички Танці з зірками начали массово писать, чтобы Барбир вернули, и, что решение судей их удивило.

"Верните Барбир. Они лучше танцевали чем Булитко. Их нужно было убрать за хамское поведение", "Ось чому дуже важливо підтримувати своїх фаворитів", "Не согласна вообще, Людочка молодец, она ещё много чего могла показать, ушла одна из моих фавориток, теперь надежда только на Кравец", "Ушла главная претендентка на победу, больше не за кого болеть ) надеюсь лишь на то что будет возможность в финале увидеть танго от Барбир", "Шкода.В танці за життя Люда танцювала краще", - пишут в комментариях на страничке Танці з зірками.

"Вы были одной из лучших пар! Каждую неделю ждала чтобы посмотреть ваш танец!!!!", "Судді Вас просто злили. Треба було відкрити конверт . Я просто розчарована(((( Сьогодні в номінації мали бути Яровенко і Булітко. Ви були моїми фаворитами!", "Боже я в шоке.... Вы лучшаяяяяя.... Я была уверена, что Вы победите", "Как же я расстроилась. Очень жаль ! Но знайте,Вы Лучшая!", - пишут на страничках Людмили Барбир и Димы Жука в Instagram.

Читайте такжеТанці з зірками: почему Елена Кравец не живет со своей дочкой

Танці з зірками 2019 9 выпуск 20-10-2019: Люмила Барбир и Даниэль Салем танец за жизнь смотреть онлайн:

Новые выпуски 3 сезона Танці з зірками 2019 выходят в 21:00 на 1+1. Также Танці з зірками 2019 можно смотреть онлайн на сайте Главред.

Танцы со звездами Людмила Барбир Телеканал 1+1 Танці з зірками новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «"Где справедливость, не за кого болеть!: выгон Барбир вызвал бунт зрителей 1+1». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

15:07
"Гривна упала в пять раз": в Квартале ответили негодующему Милованову
14:50
"Где справедливость, не за кого болеть!: выгон Барбир вызвал бунт зрителей 1+1 Видео
14:37
Эксперт объяснил, почему в Украине дорожает хлеб
14:35
"Дорогой Хрущев, не будь мудаком": Клинтон выложила в Сеть "шуточное письмо" Кеннеди к первому секретарю ЦК КПСС
14:23
"Должны играть по-честному": в Кабмине объяснили "изгнание" СМИ
14:23
"Приставал и домогался": Мосийчук заявил, что Гончарук на работе склонял к интиму молодого парня
14:20
Загрязнение воздуха в Киеве: эколог объяснил, что происходит
14:12
"Реформа во время агрессии РФ": министр обороны отчитался о 50 днях работы
14:00
Мать Заворотнюк заметили на кладбище
13:52
"Влияние Кошевого на ВВП": Милованова высмеяли за высказывания об инвестициях
13:51
В одном районе Киева ухудшился воздух: названа причина
13:36
Рандеву в Токио: Зеленский встретится со Штайнмайером – СМИ Видео
13:21
Екатерина Великая 2019: что было в первой серии Видео
13:09
Величайшее открытие века: в Египте нашли 30 гробниц с мумиями - невероятные фото
13:06
Тыква, запеченная в духовке, и тыква с мясом: самые простые и вкусные рецепты Фото
13:02
В Киеве на тротуаре водитель такси Uklon сбил дочь олимпийского чемпиона
12:44
Звездопад 21 октября: как провести ритуал на привлечение денег
12:36
Стало известно, кто внес залог за Гладковского Видео
12:23
В РФ снова опозорились с запуском ракеты: подробности инцидента
12:14
"В карманы гребли ублюдки": "упырь"-Гиркин "закрысил" деньги из Москвы на "гражданскую войну" Видео
12:00
"Усика ждет то же самое": в Москве публично пригрозили украинскому чемпиону
11:55
Ходячие мертвецы 10 сезон 4 серия: новый трейлер онлайн Видео
11:55
Чтобы не списывали: студентов заставили сдавать экзамен с коробками на голове
11:53
Первая леди Украины восхитила японцев элегантным образом. Фото
11:40
Возможный раскол в Слуге народа: у Зеленского насчитали 100 "верных" нардепов
11:36
Танці з зірками: почему Елена Кравец не живет со своей дочкой Видео
11:29
"Плохо, что это становится нормально": в Киеве на территории университета культуры повесился парень
11:27
Жуть в Горловке: погибли трое детей
11:25
За Гладковского внесли залог и он выходит из СИЗО - СМИ
11:18
Экс-глава департамента киберполиции НПУ занял важную должность в СНБО
11:00
Танці з зірками 2019 9 выпуск онлайн: кто покинул проект Видео
10:55
Ходячие мертвецы 10 сезон: что было в 3 серии Видео
10:55
Трещина достигла лба Джоконды: раскололась знаменитая картина Леонардо да Винчи
10:53
КредитыОнлайн - агрегатор предложений по кредитам №1 в Украине новости компании
10:40
Звезда С легким Паром попала в больницу с инсультом: подробности
10:39
Жительница Запорожья исполосовала кухонным ножом троих детей
10:36
"Скорее строить вал": Мухарский предложил отгородиться стеной от Донбасса
09:59
Возвращение миссии МВФ в Украину: Гончарук названы четкие сроки
09:54
Зеленский должен разрушить печальную украинскую традицию мнение
09:45
Зеленский просит у Японии безвиз для украинцев
09:24
"Эсперанто": Трамп описался и публично перепутал фамилию главы Пентагона
09:20
Екатерина Великая 2019: дата выхода, актеры и трейлер нового сериала Видео
09:18
Доллар и евро поперли вверх: НБУ озвучил курс валют на 21 октября
09:14
Гороскоп на сегодня: кому светят переворот в личной жизни, потеря сил и склоки с шефом Видео
08:53
Погода в Украине ухудшится: синоптики предупредили о густом тумане Видео
08:35
Миф о рейтинге Зеленского, или Как слон похудел на 10 килограмм мнение
08:20
Избитого россиянином Гвоздика выписали из больницы Филадельфии
07:58
Зеленский прибыл на интронизацию императора Японии - первые фото
07:36
Гончарук рассказал, как пытались "рейдануть" помещение Рады Видео
07:03
Более 50 тыс. грн в неделю: стало известно, в какой лондонской школе Луценко учит английский Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять