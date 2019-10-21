Анастасия Волочкова похвасталась мохнатой киской

Российская балерина Анастасия Волочкова, которая в своих постах претендует на звание примы, поделилась новым фото, которое вызвало фурор.
Россиянка Анастасия Волочкова решила побаловать поклонников новым фото.
Анастасия Волочкова поделилась в Instagram необычным фото дикой кошки, котору.
"После моей 8 ми часовой репетиции спектакля в балетном зле нашего Novahoff Hotel прекрасная встреча с сервалом Давинчи. Если честно, я так устала.. Но я очень сильный человек. И никогда не жалею сил на труд! Спасибо девочкам из Escsda Art и спортивного клуба ВалерИ за вашу самоотверженность и сбор спектакля Балерина в зазеркалье цирка, который мы представим 20 ноября в Vegas. А до этого и после в городах Подмосковья", - пишет Волочкова.
На фото она позирует с кошачьим сервалом - африканской дикой кошкой, которую привезли для очередного ВИП-выступления.
При этом Волочкова позирует в шикарной шерстяной шубе и облегающем платье-карандаше.
Анна Волочкова не в восторге от хейтеров, которым не нравится, как она ведет Instagram, поэтому регулярно отключает комментарии но своих постах. К сожалению, это именно тот момент, поэтому мы никогда не узнаем, как именно пользователи соцсетей шутили про киску Волочковой.
Ранее Анастасия Волочкова впечатлила своим голым бюстом в откровенном наряде.