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"Подушечки, стиль собачки": Алина Гросу завела сеть огромной грудью

22 октября 2019, 06:34

Алина Гросу, которая живет и работает в Москве, поделилась очень горячими фото, на которых во всей красе продемонстрирована ее выдающаяся грудь.

Алина Гросу
Алина Гросу / Instagram

Певица Алина Гросу соблазняет своих поклонников откровенным декольте в крошечном наряде

Алина Гросу в Instagram опубликовала фото в комбинезоне с открытым верхом, который не скрывает ее выдающуюся фигуру.

"1|2 ?P.s. Ребята, в каком музыкальном направлении вы хотели бы слышать меня дальше?)) постараюсь учесть все ваши пожелания", - написала Гросу.

Гросу позирует в фотосессии в черном трикотажном комбинезоне в котором видно, что бока и спина остаются открытыми, как и грудь в супер-откровенном декольте. Гросу позирует полулежа, соблазнительно позируя фотографу. Этим она ввела в заблуждение поклонников, которые никак не могли выбрать, какое фото лучше.

Алина Гросу
Алина Гросу / Instagram
Алина Гросу
Алина Гросу / Instagram

"Эй, детка потише! Невероятно красивая! Все 2 Но, красивее 1", "В том же что и сейчас. Или же надо хит в стиле 90-х. Мода такая сейчас", "Стиль собачки подходит,как НК",  "Какая пчелка!", "Подушечки", "Иногда не хватает крутых песен , таких как, ,,хочу я баса,, или ,,найки,, . P.s. как можна выбирать из двух потрясных фото лучшее?)", "Мне очень нравится песня грязные танцы. Чего то в этом стиле нужно. Танцы, музика супер", - пишут в комментариях.

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