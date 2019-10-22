"Подсисничек, киси": Участница Топ-модель по-украински показала грудь и завела сеть

Настя Леухина / Instagram

Участница 3 сезона Топ-модель по-украински Анастасия Леухина, которой пришлось уйти в 7 выпуске, показала в сети свою татуировку, которую она сделала прямо под грудью.

Анастасия Леухина в Instagram показала грудь на очень горячем фото, и написала большой пост про свои татуировки.

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"Пришло время рассказать про мои масти. Я решила просвещать вас понемногу и начать с моей последней татуировки. Сделала я её пару месяцев назад, но она одна из самых значимых для меня. Начну сначала.Когда я была в 9 классе (ахаза да, прям издали начала), мы с классом ездили по Европе, и одним из наших остановочных пунктов был немецкий город-Дрезден. И там мы посетили всем, я надеюсь, известную-Дрезденскую галлерею. В моей семье были художники, поэтому мне с детства привили любовь к подобным вещам, да и сама я, скажу честно, рисовать умею. Мне запала уже тогда картина итальянского художника, которая украшает потолок Ватикана- Микеланджело( а теперь, для людей, которые посещают галереи ежедневно(судя по их всплеску эмоций ахаза), пришлось менять текст сто раз, чтобы вы (гениальная часть диванных критиков) смогли прочитать, лол. В Дрездене есть копия фрески, изображённой на ПОТОЛКЕ( не на крыше, а то вдруг кто-то не поймёт) Ватикана. Мне очень жаль людей, которые хотят до*баться, но к сожалению не имеют такой возможности. p.s. Кто читает этот пост впервые, простите киси, обстоятельства вынудили это писать)И если вы посмотрите на неё, а потом пролистаете карусель - сможете увидеть сходство с деталями, изображёнными на этой картине? (полностью ксерить не хотела, потому что верю в то, что любая картина несёт какую-то энергетику, и плохая она или хорошая, я не хочу её перенимать) Почему ангелы ? Это не первые милые крылатые толстяки на моем теле. Так что ахах я испытываю к ним трепет и чувствую незримую защиту, когда они, скажем так, на мне.Но именно эта татуировка несёт для меня смысл незримых перемен и довольно - таки сложных событий в моей жизни, ибо последние пару месяцев были для меня весьма непростыми, по разным причинам, о которых вы узнаете чуть позже", - написала она.

Леухина спросила также у поклонников про их татуировки.

Настя Леухина / Instagram

Настя Леухина / Instagram

Настя Леухина опубликовала 2 фото - на одном она лежит на столе в солнцезащитных очках и джинсах, а на втором фото позирует задирая футболку, демонстрируя не только татуировку, сделанную прямо под грудью, но и саму грудь.

Поклонники пришли в восторг от фото, но некоторые стали исправлять ее ошибки в тексте и критиковать ее участие в шоу Топ-модель по-украински.

"Ух ты, ты ещё что-то заполнила с этой поездки", "Я на тату не смотрю", "Очень интересно. У меня нету(", "Ты сама наш ангел ", "Очень круто. У какого мастера делала?", "Классная татуха", "Зачетно, не хватает тебя в тмпу", "Симпатичный такой "подсисьничек"", "Даже в пятёрку не попала, лошара", ""Сикстинская Мадонна" — картина Рафаэля. Умница ты наша", "Очень круто", "Да очень интересно увидеть все твои татухи,сделай про них отдельный пост", - пишут в комментариях.

Ранее Анастасия Волочкова похвасталась пушистой киской.