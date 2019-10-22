  1. Главная
  3. Stars

"Подсисничек, киси": Участница Топ-модель по-украински показала грудь и завела сеть

22 октября 2019, 02:18

Участница 3 сезона шоу Топ-модель по-украински Настя Леухина из Харькова поделилась очень откровенным фото с поклонниками.

Настя Леухина
Настя Леухина / Instagram

Участница 3 сезона Топ-модель по-украински Анастасия Леухина, которой пришлось уйти в 7 выпуске, показала в сети свою татуировку, которую она сделала прямо под грудью.

Анастасия Леухина в Instagram показала грудь на очень горячем фото, и написала большой пост про свои татуировки.

Читайте также"БДСМ на сцене": Maruv вкусно приласкала свою девочку прямо на концерте

"Пришло время рассказать про мои масти. Я решила просвещать вас понемногу и начать с моей последней татуировки. Сделала я её пару месяцев назад, но она одна из самых значимых для меня. Начну сначала.Когда я была в 9 классе (ахаза да, прям издали начала), мы с классом ездили по Европе, и одним из наших остановочных пунктов был немецкий город-Дрезден. И там мы посетили всем, я надеюсь, известную-Дрезденскую галлерею. В моей семье были художники, поэтому мне с детства привили любовь к подобным вещам, да и сама я, скажу честно, рисовать умею. Мне запала уже тогда картина итальянского художника, которая украшает потолок Ватикана- Микеланджело( а теперь, для людей, которые посещают галереи ежедневно(судя по их всплеску эмоций ахаза), пришлось менять текст сто раз, чтобы вы (гениальная часть диванных критиков) смогли прочитать, лол. В Дрездене есть копия фрески, изображённой на ПОТОЛКЕ( не на крыше, а то вдруг кто-то не поймёт) Ватикана. Мне очень жаль людей, которые хотят до*баться, но к сожалению не имеют такой возможности. p.s. Кто читает этот пост впервые, простите киси, обстоятельства вынудили это писать)И если вы посмотрите на неё, а потом пролистаете карусель - сможете увидеть сходство с деталями, изображёнными на этой картине? (полностью ксерить не хотела, потому что верю в то, что любая картина несёт какую-то энергетику, и плохая она или хорошая, я не хочу её перенимать) Почему ангелы ? Это не первые милые крылатые толстяки на моем теле. Так что ахах я испытываю к ним трепет и чувствую незримую защиту, когда они, скажем так, на мне.Но именно эта татуировка несёт для меня смысл незримых перемен и довольно - таки сложных событий в моей жизни, ибо последние пару месяцев были для меня весьма непростыми, по разным причинам, о которых вы узнаете чуть позже", - написала она.

Леухина спросила также у поклонников про их татуировки.

Настя Леухина
Настя Леухина / Instagram
Настя Леухина
Настя Леухина / Instagram

Настя Леухина опубликовала 2 фото - на одном она лежит на столе в солнцезащитных очках и джинсах, а на втором фото позирует задирая футболку, демонстрируя не только татуировку, сделанную прямо под грудью, но и саму грудь.

Поклонники пришли в восторг от фото, но некоторые стали исправлять ее ошибки в тексте и критиковать ее участие в шоу Топ-модель по-украински.

"Ух ты, ты ещё что-то заполнила с этой поездки", "Я на тату не смотрю", "Очень интересно. У меня нету(", "Ты сама наш ангел ", "Очень круто. У какого мастера делала?", "Классная татуха", "Зачетно, не хватает тебя в тмпу", "Симпатичный такой "подсисьничек"", "Даже в пятёрку не попала, лошара", ""Сикстинская Мадонна" — картина Рафаэля. Умница ты наша", "Очень круто", "Да очень интересно увидеть все твои татухи,сделай про них отдельный пост", - пишут в комментариях.

Ранее Анастасия Волочкова похвасталась пушистой киской.

топ-модель новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «"Подсисничек, киси": Участница Топ-модель по-украински показала грудь и завела сеть». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

03:16
Чем заменить свежие овощи зимой: диетолог дала дельные советы
02:34
В Николаеве в неожиданном месте нашли череп человека, опубликованы фото Фото
02:18
"Подсисничек, киси": Участница Топ-модель по-украински показала грудь и завела сеть
01:46
Диетолог разъяснила, как правильно набрать вес
01:31
В России посоветовали НАТО купить учебники по истории
01:10
Постельные опасения: топ-3 самых сильных мужских страхов в сексе
00:55
Цукерберг обвинил Россию во вмешательстве в выборы в США: в Кремле ответили
00:27
22 октября – праздник Божьей Матери и день Якова: что делать, чтоб деньги были Видео
00:08
"Можно поздравить": российская певица получила украинское гражданство Видео
00:00
"Дебилка и невменяшка": Коломойский прошелся по обиженной на шутку Гонтаревой
21 октября, понедельник
23:42
Вертолет чудом не рухнул на дома: подробности гибели Кутового Видео
23:16
Эксперты назвали страны с самым богатым населением
22:49
В России начинают регулярно проводить занятия по изоляции Рунета
22:24
В Украине умер известный парламентский фотограф
21:52
МИД Германии отказывается признавать Голодомор геноцидом - СМИ Видео
21:50
ЧП в Борисполе: из-за выброса вредных веществ не работают терминалы
21:30
Великі Вуйки 2019: смотреть онлайн 9 и 10 серию нового сериала Видео
21:20
Дела Майдана: Рябошапка создал новый департамент ГПУ
21:14
В Болгарии стартовало строительство газопровода в обход Украины
20:52
В Румынии автобус с украинцами слетел с трассы и перевернулся: есть пострадавшие
20:49
У Путина заявили о "провале" подготовки к саммиту "нормандской четверки"
20:40
Гороскоп на завтра: кому грозит "удар под дых", а кому ждать светлую любовь
20:25
Путин и Макрон указали на "безальтернативность" разведения сил на Донбассе
20:22
"Есть свидетели": Чумак пролил свет на амнистию боевиков
19:52
"Сразу же капитулирует": экс-замглавы Генштаба ВСУ предостерег Зеленского
19:47
В Азове резко ответили конгрессменам США на обвинение в терроризме
19:23
Проломленная голова: появились жуткие детали крушения вертолета с экс-министром аграрной политики Фото
18:58
"НАТО не признает оккупацию Крыма": Столтенберг решил посетить Одессу
18:55
Путин назначил Вышинского на государственную должность
18:37
"Милованов – дебил, Бородянский – подонок": Коломойский ответил негодующим министрам
18:28
Анастасия Волочкова похвасталась мохнатой киской
18:19
На Полтавщине разбился вертолет, погиб экс-министр аграрной политики Фото
18:15
Отремонтированная трасса Запорожье-Мариуполь стала рекордом Украины Фото Видео
18:14
Никакой капитуляции: "слуга народа" прояснил ситуацию с законом по Донбассу
18:00
Огнем и мечом: в Чили вспыхнул "майдан" из-за одной гривны Фото
18:00
Британка – самая удачная мужская стрижка 2019, которая идет всем - фото Фото
17:29
Конфликт Анастасии Заворотнюк с дочкой: всплыли подробности
17:28
В КГГА озвучили причины загрязнения воздуха в Киеве Видео
17:20
Психолог указала на причину затяжной бедности
17:17
Грибы 2019: как сделать потрясную закуску из польского гриба Фото
17:04
Противостояние Кличко и Богдана: суд открыл производство Видео
16:58
"Ломали через колено": у Гончарука сделали заявление о ЕС и НАТО
16:47
Генерал рассказал, как Украина должна "рулить" разведением войск на Донбассе
16:31
"Сбежит в свой заграничный домик": Гладковский вышел из СИЗО, украинцы в Сети негодуют Видео
16:13
Ольга Бузова купила элитную квартиру за 120 миллионов рублей
16:11
Миллиарды и миллиарды: в Украине рассказали, как борются с отмыванием денег
15:59
В Одессу доставили американские военные катера Порошенко. Фото
15:43
Юмористы во власти: легендарный КВНщик Сивохо получил высокий пост в СНБО
15:07
"Гривна упала в пять раз": в Квартале ответили негодующему Милованову
14:50
"Где справедливость, не за кого болеть!: изгнание Барбир вызвало бунт зрителей 1+1 Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять