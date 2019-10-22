"Ах*енная, побольше эротики, нахалка": Водонаева без белья обнажила зад

Алена Водонаева / Instagram

Участница Дом-2 селебрити Алена Водонаева снялась в провокационной фотосессии без белья в латексном платье, в котором она специально присела и показала голую попу.

Алена Водонаева без белья показала свою голую попку на фото в Instagram и пожаловалась на хейтеров.

"Нефть. Есть ещё очень классное фото, где немного голой попы, много латекса и много моих туфель в кадре ( сейчас выложу в сторис ) , но я не хочу сюда его ставить из-за верующих и оскорбленных, которых почему-то трогают чужие картинки в Инстаграм. Очень много моих знакомых в теневом бане. Я нет, фильтрую теперь уже, после двух за плечами.У автора этих фотографий от жалоб снесли тот пост, с моей попой.Просто странно, я сама подписана на многие Арт аккаунты, где дофига эротики и все норм, здоровая, взрослая аудитория лайки ставит. И я сама ставлю.У нас же странный народ. И признаюсь, если бы меня раздражал чей-то аккаунт, я бы задумалась что со мной не так? Всегда же можно не смотреть или отписаться. С какой целью жалобы? Что в итоге получает жаловальщик? Кольцо всевластия и философский камень? Вечную жизнь и эликсир молодости? Что? Ради чего?Кто-нибудь из моих подписчиков когда-нибудь жаловался на чьи-то фотки, признавайтесь?! Каковы мотивы?И зачем вообще смотреть на то, что не нравится?", - пишет Водонаева.

На фото она позирует в облегающем платье-карандаше из латекса и на высоченных каблуках "Maruv-Style", как бы сейчас сказали. На фото она позирует, демонстрируя стройные ножки, так что не видно ничего лишнего - как и указано в посте. Но на странцице автора фотографий есть снимок, на котором платье (сзади у него "молния") расстегнуто почти до пояса, и присевшая Водонаева демонстрирует голую попку.

Поклонников взбудоражили эти фото, и они забросали Водонаеву восторженными комментариями, но, были и те "жаловальщики", которые ответили на возмущенный пост селебрити.

"Алена, и нех*й тут жаловаться", "Это желание укусить хоть так, поскольку в лицо никто и пикнуть бы не посмел. И объявление собственной никчемности. Но себя-то обвинить не могут, поэтому можно полаять на другого", "Потому что чья-то попа не так хороша, чтобы ставить в Инстаграм. А ты вообще нахалка! Не только попой удалась, но и лицом, и в жизни вполне состоялась... ну, как тут мимо пройти, у меня как раз какашка в руке - дай кину", "Ах@енное платье и Ваша фигура в нем!", "А.уенная", "Побольше попы и эротики - это то, что люблю я", "Вы правы. А люди, которые не могут отписаться и спокойно пройти мимо - завистливые идиоты", "Самая изящная. Сексуальная кисуня", "Я хотела написать - нефть! Читаю под фото - Вы так и написали! Класс!", "Прям мазохихм чистой воды", "Шикарнейшая работа", "Без фото с жопой было бы лучше", "С жопой всегда лучше, чем без нее", - пишут в комментариях.

Ранее участница Топ-модель по-украински показала голую грудь.