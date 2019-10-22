"Посажу, сука, всех": Анастасия Приходько публично оскорбила всех депутатов и министров

Анастасия Приходько идет в прокуратуру / Главред

Анастасия Приходько, которая мене года побыла в рядах партии Батькивщина, объявила себя в оппозицию к власти, и с матом оскорбила сразу всех, кто после выборов в Украине оказались у власти.

Приходько в Facebook изъявила желание поступить в академию прокуратуры, чтобы "посадить всех".

"Решила поступать в НАПУ. Стану прокурором и посажу, сука, всех к чертям собачьим.У нас не мужики у власти, а кружок рукоблудов. Кстати: третья высшее образование мне не помешает", - написала она.

При этом, Анастасия не стала жалеть матерных слов для правящей элиты - депутатов, министров, чиновников и президента. Правда, она точно не уточнила, с кого начнет посадочную процедуру.

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В комментариях к заявлению Приходько отнеслись с большой долей юмора - певица уже не раз делала подобные заявления - это уже 3 за последний год (первые два - вступление и выход из Батькивщины).

"Хихихи Наська .., Давно Надо было !!!!! Практику ты уже пошла ! Диплом и можно работать ... .... Только кого у нас из Виноватых судили ? Тут надо учится на кого то другого ! На волшебника Аладина ! Потер лампу , випустил джина из бутылки и нету не тюрьмы не судов не тех кого сажать . Давай только ПРИВЕТ передавай , тихой орхидеи от ломаной сирени.", " Знання нікому ще не заважали , але і не обіцяли нічого", "Нам вже хору Вірьовки вистачило...", "Ну ты монстр. Успехов на новом поприще", Прокурори нікого не саджають))", "Капець прокуратурі", - пишут в комментариях.

Но больше всего поразил комментарий о том, что академию недавно закрыли: "Академія ліквідована нещодавно прийнятим новим законодавством про прокуратуру".

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