"Ой, пуся какая, я потекла": Тина Кароль без белья свела с ума новым фото

Тина Кароль / Instagram

Знаменитая украинская певица Тина Кароль решила порадовать поклонников "клубничкой", и снялась в свежей фотосессии в белоснежном халате.

Тина Кароль позволила сползти с плеча халатику, вызвав безумный восторг у поклонников в Instagram.

Тина Кароль решила не подписывать фото, только добавила теги на себя и фотографа.

На снмке Тина позирует с полотенцем на голове и в белом махровом халатике. На фото Тина хитро улыбается и позволяет расшириться своему декольте, демонстрируя самое сокровенное, а на другом фото она сидит на постели, позволив халатику сползти с плеча так, чтобы показать шикарную грудь, которую совершенно не прикрывает бюстгальтер.

Тина Кароль / Instagram

"й, пуся какая ", "А, нежность, класс", "Вауу, така домашня і чарівна", "я потекла", "очень сильно безумно красивая", "Ох мама мия. Ну что за неземная? В тебе нежность", "Я давно ждала подобное. Шикарная", "О, май гад", "Новые фотки!", "Какая же ты красивая", "Ты такая красивая, что за фильтр???)))))))", "Очень мило", "*баа какой секс", - пишут в комментариях.

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